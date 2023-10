¿Cómo y cuándo murió Álvaro Prieto? Esto asegura la Policía de Sevilla

El primer reconocimiento ocular del cuerpo apunta a que el joven no sufrió violencia ni se precipitó. La Policía de Sevilla está a la espera de que se realice la autopsia básica.

Ya no hay ninguna duda. Desgraciadamente, tal y como confirman fuentes policiales a ESdiario, el cadáver hallado entre dos vagones de un tren en movimiento en Sevilla es el de Álvaro Prieto. "La policía científica ha identificado el cuerpo hallado y se corresponde con Álvaro", aseguran las fuentes consultadas.

Es más, "el primer reconocimiento del cuerpo, el ocular con el protocolo habitual, no ofrece síntomas ni de precipitación (caída) ni violencia", apuntan otras fuentes policiales a este periódico. Por tanto, la hipótesis de que saltó del puente al techo del vagón -situado bajo el puente- y de ahí trató de descolgarse llegando a electrocutarse al tocar las catenarias parece desvanecerse: "Desde arriba es imposible acceder a ese espacio acordeón del tren", apuntan nuestras fuentes.

A la espera de la primer autopsia

En todo caso, la policía científica "ya ha concluido la inspección ocular", apuntan las fuentes policiales consultadas, y "se está a la espera de que se le practique la autopsia básica [la primera autopsia] que determine cuándo y de qué murió Álvaro Prieto". Y esas son, ahora, las preguntas clave: si falleció antes o después de aparecer entre los dos vagones del tren y de qué murió exactamente el joven. La autopsia básica, previsiblemente, se practicará mañana o pasado mañana.

Las mismas fuentes policiales consultadas por este periódico apuntan que "de momento, hasta que no se tengan los resultados de la autopsia básica, no hay ninguna línea de investigación abierta y todas las hipótesis están abiertas". "A partir de la primera autopsia se focalizará la investigación", sentencian.

Sin embargo, tal y como ha podido confirmar este periódico, el cadáver de Álvaro Prieto "estaba muy atrapado entre los dos vagones", es decir, "es muy destacable lo metido que estaba".

La Policía no descarta nada

En todo caso, desvelan las fuentes consultadas por ESdiario, que "el cadáver está muy deteriorado" y que, de momento, no se sabe "si por el tiempo que ha transcurrido desde el fallecimiento o por el calor al que fue sometido". Es por ello que, "la hipótesis de la electrocución es una más entre las tantas que hay en este momento" pero, añaden, "si hubiera habido una electrocución lo normal sería que hubiera habido fuego". Así pues, en estos momentos, la policía nacional de Sevilla que lleva la investigación "no descarta nada".

En este sentido, el secretario de CGT Adif, Miguel Montenegro, apunta que "difícilmente un tren que no está conectado a la catenaria puede electrocutar a no ser que fuera una batería de las que utiliza el tren". Otra fuente de Renfe, por su parte, explica a este periódico que "esos trenes no tienen electricidad y el brazo que se conecta con la catenaria está bajado y solo se sube cuando el maquinista lo pone en marcha. La única posibilidad es la batería", apunta.

Además, otras fuentes policiales consultadas por ESdiario, aseguran que "el cadáver apareció a 200 metros de la zona en la que se buscó ayer" en la que, añaden, "se usaron a perros para su búsqueda".

En todo caso,"el objetivo del chico, tal y como apuntan todos los indicios hasta ahora, era ir a su casa y, por tanto, la búsqueda se centró en eso", subrayan las mismas fuentes policiales. "El buscar en una zona en la que se reparaban trenes y estaban parados no parecía tener mucha lógica", de ahí que la búsqueda de la Policía no fuera fructuosa.