Málaga bate el récord de temperatura en diciembre y se hace eco medio mundo

La provincia de Málaga siempre ha gozado de unas temperaturas suaves en otoño e invierno, sobre todo en las zonas próximas a la costa, mientras que en las comarcas del interior el clima es más extremas. Pero, el registro que ha firmado este pasado martes la capital de la Costa del Sol ha elevado los termómetros como si fuese verano.

Y es que el Centro Meteorológico de Málaga ha registrado a las 14.20 horas una temperatura de 29,9 grados y en el medidor del aeropuerto malagueño se superaban también los 29, propiciados por la masa cálida y el terral. Todo un récord, ya que es la temperatura registrada más alta en la Península ibérica desde que existen mediciones.

Además, los observatorios meteorológicos llaman la atención sobre estos casi 30 grados en la capital malagueña porque, no sólo se bate un récord, sino que se supera en casi cinco grados con respecto a la última máxima registrada. Con estos datos saltan las alarmas por los rápidos efectos del cambio climático en una región vulnerable como Andalucía, donde además de aumentar el calor ha dejado de llover, y de ello se hacen eco medio internacionales de todo el mundo, que ponen a Málaga en el mapa señalada por este registro, así como muchos usuarios en redes sociales.

Historic day...



We just observed the hottest December day for Spain 🇪🇸 on record with +29.9°C in Málaga.



This heat is hard to comprehend in the middle of December, so near the solstice. pic.twitter.com/GMcVkx3TmI