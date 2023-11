Europa asume sus limitaciones y hace un encargo espacial a Elon Musk en Sevilla

La Unión Europea no tiene capacidad tecnológica suficiente para acceder de manera autónoma al espacio y depende de empresas otras potencias para poder lanzar sus satélites y cohetes, según se ha confirmado durante la reunión ministerial de Competitividad (Espacio) que se está celebrando en Sevilla, en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la UE.

Mientras en Europa trabajan por conseguir ser competitivos en el espacio al nivel de Estados Unidos, Rusia o China, los países de la Unión buscan soluciones y recurrirán a SpaceX, la empresa estadounidense de fabricación aeroespacial fundada por Elon Musk, para lanzar cuatro satélites Galileo de la Agencia Espacial Europea (ESA), que se podrían llevar a cabo en abril y en julio del próximo año.

