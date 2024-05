Moreno afea a Espadas su actitud "cruel" con un histórico socialista como Lambán

El líder de la oposición sale mal parado de su último cara a cara con el presidente de la Junta de Andalucía que le ha reprochado los "expedientes de coacción" que aplican en el PSOE.

La tensión continúa entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, en otra sesión de control en el pleno del Parlamento. Este jueves, la dirección de las preguntas de Espadas hacia Moreno han sido variadas, pero no ha acertado en los temas, a pesar de sentirse triunfalista atacando a Moreno con un supuesto pacto con Vox en el Ayuntamiento de Sevilla o sacar los resultados de las elecciones catalanas a relucir.

El secretario general del PSOE y portavoz del Senado ha recibido una de las contestaciones más duras que se han escuchado en la Cámara por parte del presidente de la Junta, que ha calificado a Espadas de haber tenido una actitud "cruel" con su homólogo en Aragón, Javier Lambán, expresidente de la comunidad y actual secretario general del PSOE aragonés, al que recientemente el PSOE ha abierto expediente disciplinario.

Esta contestación de Moreno ha llegado tras las declaraciones de Espadas, que ha reprochado que durante meses han recibido descalificaciones por su postura para "superar la fractura social del procès" y ha pedido al popular "autocrítica" y que piense si su posición con Cataluña "ha sido la correcta", para añadir a continuación un "creo que no".

Más como Lambán

El presidente de la Junta se reafirma en su desacuerdo con la amnistía aplicada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que "pulveriza la igualdad" entre españoles y es una ley "que no esta dentro de la Constitucion". Moreno ha rematado afeando a Espadas, que no sólo gran parte de la sociedad opina lo mismo, también "históricos" socialistas como el expresidente de Aragón simplemente "por expresar que está en contra de esa ley" y no postular con el 'sanchismo'.

El líder 'popular' ha criticado que le hayan expedientado por "ponerse al lado de la mayoría social del país y en contra del señor Sánchez", para añadir que: "Si no fuera por los expedientes de coacción que ustedes ponen en marcha habría mas senadores que les gustaría opinar como el señor Lambán".

Señor Espadas, ha tenido una actitud cruel con el señor Lamban, por ponerse él al lado de los criterios de España y no de Sánchez.



Si no fuera por los mecanismos de coacción del PSOE habría más senadores que opinarían como él.@JuanMa_Moreno pic.twitter.com/BOfv2mmipd — PP de Andalucía (@ppandaluz) May 16, 2024

Aún se ha 'calentado' más la sesión a cuenta del supuesto pacto entre el PP y Vox en el Ayuntamiento de Sevilla. El portavoz del PSOE ha aprovechado para afirmar que los populares "preparan pactos con la ultraderecha" y Moreno ha cortado el argumento del socialista con una invitación a demostrar lealtad institucional apoyando los proyectos que impulsó el propio PSOE y que "ahora bloquean" o por lo menos abstenerse en los presupuestos para que la ciudad de Sevilla tenga futuro.