El despliegue de soldados en las calles de Gibraltar causa un gran impacto

La imagen de las calles de Gibraltar, con la presencia de militares armados y protegidos con chalecos antibalas y cascos, impresionan a cualquiera que recorra en estos días la colonia británica. El Peñón parece un escenario bélico, lo que genera preocupación entre residentes y visitantes, más aún en estos momentos que se vive una escalada de violencia por los conflictos entre Israel y Hamás y la guerra de Ucrania.

Sin embargo, no hay de que alarmarse, según indican las propias autoridades y medios gibraltareños, que han comunicado a los ciudadanos que la mayor presencia militar se debe a unos ejercicios de entrenamiento denominados Barbary Star de las Fuerzas Británicas.

Barbary Star will be conducting a series of training exercises across Gibraltar including patrols from Devils Tower Camp to Buffadero Training Camp.



If you see increased military presence; no need for alarm, it's just training! 💪 pic.twitter.com/KerDBqKeVu