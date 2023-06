El humo proveniente de Canadá cubre de niebla media Andalucía y tiene su ventaja

Las particulas de hollín que se producen por los graves incendios que vive Canadá cubren gran parte de los cielos andaluces y causa una singular imágen y un efecto que nadie esperaba.

La nube que empezó a entrar en la Península este pasado lunes se hace evidente en muchos territorios españoles. Es el caso de Andalucía, donde más de la mitad de la región tiene sus cielos cubiertos por esta nube de hollín proveniente de Canadá, donde están sufriendo graves incendios forestales.

La nubosidad comenzó a notarse en Huelva y Cádiz el lunes, un día después entró en Sevilla y Málaga y este miércoles cubre media comunidad. Las partículas de hollín han atravesado el océano Atlántico por la corriente 'jet stream' y han entrado en Europa volando más de 7.000 kilómetros de distancia, a una velocidad de 250 kilómetros por hora, durante una semana.

La dinámica atmosférica de estos próximos días con la corriente en chorro bajando a latitudes inferiores ayudará a transportar en altura #humo de los incendios de #Canadá hacia el suroeste de Europa incluyendo algunas zonas de España ... fuente: CAMS - Copernicus pic.twitter.com/jl1h0WbmC0 — Mario Picazo (@picazomario) June 25, 2023

Así que ha cambiado la sensación veraniega por una imagen extraña de neblina, similar a la que experimentamos con la calima que trae arena del desierto del Sáhara. Al respecto, desde el Centro Meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología en Málaga, su director Jesús Riesco, ha confirmado que la opacidad de la atmósfera demuestra que ya está afectando a la Costa del Sol.

La nube no es peligrosa y trae ventajas

Pero no hay de que preocuparse, porque este humo canadiense está presente en capas altas y no en superficie, por lo que "no representa, en principio, nada peligroso" para los ciudadanos ya que no afecta a la calidad del aire, según el director del centro de AEMET. "Nada tiene que ver con la situación que viven ciudades norteamericanas, donde está produciendo, entre otros, importante reducción de visibilidad" debido al humo, ha añadido.

Está llegando el humo de los incendios forestales de Canada a Sevilla. Atardecer en medio de la crisis climática. https://t.co/pc5eDKdEBh pic.twitter.com/YEcefYX73g — Veronika Huber (@hubervroni) June 27, 2023

Para muchos la llegada de la niebla en lugar de molestar ha sido motivo para capturar la curiosa imágen 'otoñal' en verano y de alivio, ya que ha conseguido hacer palidecer al abrasante sol y bajar el termómetro en ciudades como Sevilla, donde la ola de calor está dejando temperaturas de 45 grados y se ha cobrado ya una víctima mortal.

La nube no durará mucho más, según los pronósticos metereológicos, y este jueves comenzará a desaparecer, aunque dependerá de la evolución de los incendios en Canadá. Un hecho que coincidirá también con el descenso previsto de las temperaturas en Andalucía para el resto de la semana.