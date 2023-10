Desesperación ante la infructuosa búsqueda del joven Álvaro Prieto en Sevilla

La desaparición del cordobés de 18 años sigue siendo de lo más misteriosa después de cuatro días desde que se perdió su pista en la estación de Santa Justa, que ha sido rastreada con perros.

Álvaro Prieto lleva cuatro días desaparecido en extrañas circunstancias y, a pesar del intenso dispositivo de búsqueda, no se tienen noticias de él. La última pista sobre el joven cordobés de 18 años es saliendo de la estación de Santa Justa en Sevilla el pasado jueves 12 de octubre a las 9.00 horas, después de perder el tren que tenía planificado esa mañana hacia Córdoba.

La Policía Nacional peina la zona en la que se vió a Álvaro por última vez y la noche de este pasado domingo ha contado con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha participado en el dispositivo de búsqueda con perros especializados. La UME ha realizado el rastreo en la zona de la barriada de la Huerta de Santa Teresa, situada frente al Polígono de San Pablo, según queda reflejado en las imágenes que circulan por las redes sociales.

Sin embargo, la búsqueda que ha durado desde las 21.00 horas hasta las 04.00 de la madrugada no ha dado resultados y las diferentes hipótesis sobre lo ocurrido siguen en el aire, por lo que la Policía Nacional reanuda este lunes las labores en las vías del tren. Fuentes policiales han manifestado que mantienen abiertas "varias líneas de investigacion que se están trabajando de manera paralela y simultánea", mientras que se ha decretado el secreto de sumario por el juzgado de Instrucción que lleva el caso.

Las incógnitas del caso

La desaparición del joven cordobés ha causado un fuerte impacto social, porque parece que "se lo ha tragado la tierra", según señalan desde su círculo cercano. Lo que se sabe de Álvaro Prieto es que pasó la noche en casa de un amigo de Sevilla con el que salió de fiesta por la capital y el jueves por la mañana estuvo en la estación de de Santa justa, ya que tenía un billete para el tren de las 07.20 hora para regresar a su ciudad. Sin embargo perdió el tren e intentó montarse -sin billete- en otro con destino a Barcelona pero con parada en la capital cordobesa.

Lo interceptaron y no le permitieron montarse en el mismo, por lo que la última imagen recogida en las cámaras es saliendo de la estación en dirección a la avenida Kansas City, ya que no pudo comprar otro billete puesto que no llevaba dinero en efectivo y tenía su teléfono móvil -su único método de pago- sin batería. A partir de ese momento la última pista es de un testigo que lo vió caminando solo sobre las 10.30 horas.

Su madre, Julia López, señala que su hijo intentó volver a Córdoba ese mismo día y baraja la hipotesis de que haya podido ser secuestrado o atropellado por un vehículo en su intento por regresar a su casa, donde esperan tener noticias de su paradero. También desde el club de fútbol en el que juega desean que Álvaro aparezca y pueda volver a entrenar con sus compañeros.