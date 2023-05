Susana Díaz acusa a Espadas de tomar la decisión de su 'despido' en el Senado

La expresidenta de la Junta confirma que ha sido su sucesor al frente del PSOE andaluz el que ha decidido su relevo en el órgano, pero se muestra 'sumisa' a las decisiones del partido.

Tal y como publicabamos este martes en ESdiario había ganas de venganza contra la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, dentro del PSOE. Y hoy miércoles es ella misma quien lo ha confirmado en el programa de 'Todo es mentira' en el que colabora, donde ha señalado directamente al secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, como la persona que ha decidido su relevo en la Diputación Permanente del Senado a favor de otro representante .

Susana Díaz no pierde la sonrisa en el programa que colabora al preguntarle por el asunto y ha señalado que no tiene "nada que discutir" sobre su salida de ese órgano. "Igual que me pusieron, ahora me han quitado de la Diputación Permanente", ha respondido a Risto, para añadir: "Imagino que habrá gente más útil que yo ahí".

La única explicación que ha recibido de su grupo socialista ha sido que "había que poner a otros compañeros que tenían una responsabilidad en comisiones internacionales, y que mi secretario de Andalucía", en alusión a Juan Espadas, que también es senador por designación del Parlamento andaluz y que permanece en la Diputación Permanente, "había decidido que era yo".

Espadas lo considera una cuestión "menor"

La expresidenta andaluza no está dispuesta a salirse del tiesto y muestra, de momento, docilidad ante las decisiones que toma el partido, aunque las viejas inquinas resucitan y Espadas no quiere cerca a la de Triana. De este modo ha querido zanjar el tema y ha sentenciado: "Y ya está, y yo no tengo más nada que discutir", ha dicho Díaz antes de agregar que ella "ni pregunta cuando me ponen en los sitios ni cuando me quitan tampoco", y de concluir que ella "siempre" ha dicho que va a "estar donde quiera el PSOE".

El líder del PSOE-A, Juan Espadas, se pronunció sobre esta cuestión este pasado martes en una entrevista en 7TV Andalucía, en la que consideró "correcta" la decisión de relevar a Susana Díaz de la Diputación Permanente y una cuestión "absolutamente menor", que se debe, según abundó, a que se ha querido incluir a "dos miembros que deben estar y que no son senadores autonómicos", como sí lo es Susana Díaz. Eso sí, ni se ha cuestionado 'sacrificarse' él para dedicarse con mayor intensidada su labor de oposición en el Parlamento andaluz ni en la campaña.