El invento sevillano para acabar con las abrasadoras esperas del autobús

Las elevadas temperaturas que se registran en la capital andaluza han despertado el ingenio para poner en marcha la primera marquesina bioclimática: un refugio climático para los usuarios.

Los veranos, cada vez más calurosos, que se registran en Andalucía complican la vida a sus habitantes, sobretodo en las ciudades del interior de la comunidad, donde fácilmente se superan los 40 grados cada día. No hay escapatoria del calor cuando uno tiene que poner un pie en la calle en lugares como Sevilla, así que cualquier fórmula es buena para notar cierto alivio.

Salir a trabajar, hacer la compra o algún trámite pueden convertirse en una misión arriesgada sino vamos en coche con aire acondicionado, pero si el desplazamiento se produce en servicio público, la espera en una parada de autobús a pleno sol en Sevilla es como una estancia en el 'infierno'.

Pero la batalla al calor a la hora de esperar el bus puede estar ganada gracias al invento de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla (US) que ha diseñado una parada de autobús bioclimática que reduce hasta 20 grados la temperatura de su entorno. Esta marquesina "inteligente" detecta cuándo hay un usuario esperando y activa su sistema de "acondicionamiento térmico".

La primera en 2024 y sin coste añadido

Habrá que esperar un poco para que esto se convierta en realidad, ya que se prevé que el primer prototipo se instalará en la capital en 2024 en Los Remedios para extenderse por la ciudad, pero podemos saber algo más a cerca de su funcionamiento. En concreto, el investigador de la US José Sánchez ha informado que no funciona como un aire acondicionado, sino que la "propia estructura de la parada emite frescor".

Si la temperatura alcanza los 42 grados centígrados, la sensación térmica en el interior de la marquesina sería aproximadamente de 23.

En el estudio 'Thermal conditioning of short-term stays. Radiant solution in a bus stop in Seville', los científicos explican que esta parada está compuesta por tres partes. En primer lugar, un tanque subterráneo donde se almacena agua depurada. Este elemento está conectado a la estructura de la parada de autobús, mediante tubos que recorren su interior y hasta el techo, lugar donde hay instalados sensores y placas solares. "A pesar de que consta de más elementos, su producción es más económica que las paradas de autobús comunes", añade José Sánchez.

Así funciona la marquesina inteligente

Los expertos explican que, por la noche, el agua del tanque se enfría y mantiene el frescor. Cuando la parada detecta mediante sus sensores la presencia de personas, activa su sistema y expulsa el agua mediante unos poros muy pequeños. Durante el día, los paneles fotovoltaicos acumulan la energía que impulsa el agua. De esta manera, la posee un sistema de autosuficiencia que permite enfriar el agua y "tomar decisiones" como detener su funcionamiento, gracias a los sensores de temperatura.

El prototipo está ideado como un refugio climático, de modo que ejercería su función de enfriamiento durante las horas más calurosas del verano de 13.00 a 19.00 horas. "Si la temperatura alcanza los 42 grados centígrados, la sensación térmica en el interior de la marquesina sería aproximadamente de 23", señala José Sánchez.