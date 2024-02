La madre del guardia civil muerto en Barbate: "más de uno" tiene que dimitir

El testimonio de la pareja y la madre de Miguel Ángel González, uno de los dos agentes arrollados por una narcolancha, desvela la precariedad laboral con la que luchan contra los narcos.

Las declaraciones de los familiares de Miguel Ángel González, el guardia civil natural de San Fernando (Cádiz) fallecido el pasado viernes en Barbate junto a otro agente de Barcelona, David Pérez, cuando fueron arrollados por una narcolancha, han desvelado las condiciones en las que trabajan los efectivos de la Guardia Civil frente al narcotráfico en el Campo de Gibraltar.

La pareja de González, Alba, ha hablado en un programa de Canal Sur, donde ha explicado que el trabajo del agente era como miembro de los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) "rescatar personas", no se dedicaba a "ir detrás de narcos", ha afirmado.

"No se merecía esto, ni él ni nadie, pero él en concreto no se merecía acabar así. Ese no era su trabajo, allí no había personal suficiente y mi pareja era Guardia Civil pero del GEAS. Se dedicaba a rescatar a la gente con vida o sin vida y no se dedicaba a ir detrás de narcos, ni tenía que estar ahí", ha contado visiblemente abatida por la muerte de su pareja, sobre la que ha destacado que "luchó para que por lo menos estuviesen en las condiciones que merecían estar" en materia de seguridad.

La madre del guardia: "Tienen las manos manchadas de sangre de mi hijo"

La madre de este Guardia Civil, Francisca María Gómez, también ha relatado a la presentadora de Canal Sur Toñi Moreno cómo su hijo le transmitía la falta de medios disponibles en la zona, dónde "sólo había diez guardias civiles de los GEAS y dos estaban de baja". "Me decía que los medios no eran los suficientes, que allí estaban muy desamparados", ha dicho, señalado que le contaba "la precariedad con la que trabajaba" pero "siempre como una anécdota" para "quitarle importancia y que no me preocupara".

Pero el testimonio de esta mujer, abatida por la cruel pérdida, ha hablado también sobre la depuración de responsabilidades después de que los narcos embistieran varias veces a los agentes que iban en una zodiac. No señala directamente ni del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni a los superiores de la Benemérita, pero tiene claro que debe haber dimisiones. "No quiero entrar en política, ni quiero entrar en quién tuvo la culpa, ni en quién mandó la orden. Sé que hay quien tiene que presentar su dimisión. Y no solo uno, más de uno, porque tienen las manos manchadas de sangre de mi hijo", ha advertido.

🔴 Asesinato de dos guardias civiles en Barbate.



Hablamos con Paqui, la madre de Miguel Ángel, uno de los fallecidos.



🎙️@Eva_Ramos_ #hed14feb



🌐 https://t.co/pRTYpFanZf pic.twitter.com/M1edOPxHlW — Hoy En Día Canal Sur TV (@HoyEnDiaCSTV) February 14, 2024

Sobre las personas que aparecen en los vídeos que se hicieron públicos jaleando la actuación de los narcos contra los agentes y que la fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, va a investigar, la madre del guardia civil les ha dicho que "ojalá nunca tengan que pasar por lo que estoy pasando yo" y que "o no tienen corazón o viven de lo que viven".

Sobre su hijo ha explicado que sólo llevaba tres meses destinado en la Comandancia de Algeciras (Cádiz) pero que estaba "muy contento" y que "su sonrisa eterna y sus palabras de aliento siempre me van a acompañar", así como el último mensaje que le recibió de él, en el que le transmitió cuánto la quería.