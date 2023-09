Los últimos casos de violencia de género desatan la alarma en Andalucía

La confirmación de los dos últimos casos de violencia de género en Andalucía convierten el 2023 en uno de los más trágicos vividos en la comunidad y el año aún no ha terminado, por lo que la cifra de 15 asesinadas, lamentablemente, podría aumentar. La crudeza de la situación es tal que hay que remontarse a 2015 para encontrar un dato similar, año en que murieron 14 mujeres.

Los escalofriantes casos que han tenido lugar en Sevilla y en Jaén son ejemplo de la alarmante estadística: una mujer de 46 años ha sido degollada en la capital hispalense y otra de 52 años ha sido tiroteada en Villanueva del Arzobispo (Jaén), en ambos casos, presuntamente, a manos de sus exparejas.

Además, se da la circunstancia de que en ambos casos coincide el perfil del presunto asesino y trataron de quitarse la vida tras matar sus excompañeras sentimentales. Uno de ellos lo consiguió, ya que su cuerpo apareció con heridas de fuego junto al de la víctima, con la que al parecer estaba en proceso de separación, en un domicilio de la localidad de Jaén. En el caso sucedido en Sevilla, el agresor fue detenido cuando trataba de quitarse la vida.

No es la única coincidencia de estos casos de violencia y en otros acontecidos recientemente: ninguna de las dos mujeres había presentado denuncias previas contra sus presuntos agresores. Tampoco lo hizo la anterior víctima, una mujer de 39 años de Motril (Granada), cuya muerte se descubrió el pasado 6 de mayo tras un siniestro en la carretera en Villamena. Su marido, un guardia civil de 41 años que viajaba con ella, trató de tapar el asesinato simulando un accidente y se quitó la vida unas 12 horas después en su piso.

La hermana de Raquel, la mujer asesinada ayer por su expareja en Alzira (Valencia), implora a las víctimas de malos tratos que denuncien su situación: "Mirad lo que pasa por pensar que a mí no me va a hacer nada. Ella decía: no pasará, no es capaz"