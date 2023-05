Testimonio letal para el PSOE: pagaron orgías en prostíbulos usando la Faffe

El director de la Faffe, Fernando Villén, ha reconocido en el juicio que pagó orgías en locales de alterne con las tarjetas bancarias de la entidad pública de la Junta y se arrepiente.

El Partido Socialista ha tocado fondo tras el vuelco hacia el PP en estas elecciones en la mayor parte de España y, este lunes, aún con la resaca por los nefastos resultados, llega el anuncio del adelanto electoral de Sánchez para hundir la moral de los suyos. Pero, para los socialistas de Juan Espadas la jornada aún se complica más tras escuchar lo testificado en el juicio sobre una las causas de corrupción más graves durante su etapa al frente de la Junta.

La sorpresa se ha producido en la Audiencia de Sevilla, donde han comenzado las sesiones con jurado popular promovido contra el exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls, por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad. El primero en testificar ha sido Villén que ha reconocido haber pagado en locales de servicios de prostitución con cargo a los fondos públicos de las tarjetas de la Faffe, es decir, de la Junta.

Cuando uno está en un local de esos, uno toma copas y eso afecta a las facultades.

Fernando Villén, a preguntas del fiscal Fernando Soto, delegado en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha mostrado su "arrepentimiento" por haber usado la tarjeta de la entidad pública que presidía para pagar "orgías en locales de alterne" de Sevilla y de Cádiz, alegando que aquello ocurrió en "diez ocasiones" de los "más de 2.700 días" que estuvo al frente de la Faffe. "Cuando uno está en un local de esos, una toma copas y eso afecta a las facultades", ha llegado a comentar.

En este marco, ha encuadrado estas prácticas en la necesidad de "no alarmar" a su familia, para "evitar una situación complicada en casa", según ha explicado en el juicio que dirige la juez Mercedes Alaya.

Villén reconoce los hechos ante la dura pena a la que se enfrenta. La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel, por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

El director de la Faffe asegura que devolvió el dinero

El máximo dirigente de la entidad, dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y que tenía como principal objetivo realizar acciones formativas dirigidas a desempleados, dió otro uso a ese dinero, aunque asegura que lo devolvió.

Así, ha defendido que en todo momento, supo que por todos aquellos usos "indebidos" de la tarjeta para gastos "injustificables", "tenía que devolver" el dinero a la Faffe, extremo que según ha asegurado hizo "siempre". Es más, ha asegurado que estas prácticas no se tradujeron en "costes" reales para la Faffe, porque los "gastos" pagados con la tarjeta de la Faffe en prostíbulos eran "anulados" con ingresos que él aportaba para suplir tales fondos.

El fiscal Fernando Soto le ha preguntado especialmente por 14.737 euros entregados en efectivo al responsable del club de alterne de Sevilla Don Ángelo, reconociendo Villén que tras cargar ese gasto a la tarjeta de la Faffe la noche del 22 al 23 de marzo de 2010 con 15 pagos mediante dicha tarjeta en tal local, fue detectada una incidencia porque la tarjeta estaba inicialmente limitada a un pago máximo de "3.000 euros" por día.

Por eso, según ha dicho, optó por resolver el asunto pagando "en metálico" y recurrió a "un préstamo" solicitado a un "amigo" suyo que entonces contaba con "buenas finanzas"; y con ese dinero en efectivo, según ha admitido, lo entregó a su chófer oficial de la Faffe para que este pagase al dueño del local y restituir en consecuencia el cargo inicialmente aplicado a la tarjeta.

Admisión de los hechos y arrepentimiento

La declaración del exdirector de la Faffe reconociendo los hechos y mostrando arrepentimiento parece responder a una estrategia para conseguir reducir su condena. Sin embargo, ha tenido que dar más explicaciones a parte de las 'fiestas' en prostíbulos. Al respecto del gasto de más de 2.500 euros en un almuerzo en la Feria de Sevilla con cargo a la Faffe ha respondido que estaba motivado que, tras un año 2017 "infernal" de trabajo y un ejercicio 2008 en los mismos términos, dijo a Ana Valls que la plantilla de la entidad merecía "una distensión" en la Feria hispalense. "Había mucha gente", ha dicho con relación a aquel almuerzo, admitiendo que todo fue pagado "en efectivo".

No obstante, Fernando Villén ha alegado no "recordar" o conocer los detalles "concretos" al ser interrogado por el fiscal sobre "viajes, facturas o anticipos inexistentes" orquestados supuestamente entre él y la directora financiera de la Faffe para "ocultar" estas prácticas. "No lo sé exactamente", ha manifestado en algunas ocasiones, asegurando insistentemente que "siempre" devolvió a la Faffe el dinero del "uso indebido" de la tarjeta en prostíbulos.

Especialmente, ha enfatizado su "grado de arrepentimiento" por estos hechos. "He pedido excusas en varias ocasiones. Arrastro un deterioro de mis relaciones personales, sociales y familiares y toda una depresión. Siento un arrepentimiento muy grande", ha aseverado el acusado.