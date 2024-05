La energía de AC/DC se burla del paso del tiempo y desata al público sevillano

Los componentes de la banda AC/DC parece que han hecho un 'pacto con el diablo' porque los años no les pasan factura cuando suben al escenario, como han demostrado este jueves en el concierto que han ofrecido en el estadio de la Cartuja, en Sevilla, ante 60.000 personas.

Igual que hace casi cincuenta años, con el mismo uniforme de colegial, el guitarrista escocés y fundador del grupo, Angus Young, repite, como si fuera un chaval, esos movimientos que son el icono visual del grupo. La voz del inglés Brian Johnson (segundo vocalista que ha tenido la banda), tampoco defraudó a sus miles de seguidores que corearon todas las canciones.

¡AC/DC en vivo en el Estadio La Cartuja de Sevilla! Hoy, 29 de mayo, la banda electrizó con "If You Want Blood".

AC/DC derrocha energía y el público se entrega a su rock contundente que ha resonado más allá de las puertas del estadio, ya que los alrededores estaban llenos de fans que se han conformado con escucharles desde el exterior. El grupo más taquillero de la historia del hard-rock deja buen sabor de boca en la capital andaluza, que es el único lugar de España donde recalan con su gira europea 'Power up Tour 2024'.

Lealtad se paga con lealtad. If you want blood…You've got it!