Sevilla suena a rap en Fitur y tira del grupo SFDK como imán de los jóvenes

El video promocional que ha preparado la capital hispalense está protagonizado por el emblemático grupo de rap, que 'presume' de ciudad y de barrio en la Feria de Turismo de Madrid.

Este miércoles arranca en Madrid la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y las diferentes instituciones ya tienen sus estrategias bien definidas para conseguir destacar en este gran escaparate con miles de lugares para viajar y para ello hay que seleccionar bien a qué sector del público quieren atraer.

En el caso de la comunidad andaluza y de algunas de sus principales destinos, como la Costa del Sol, coinciden en el perfil al que quieren dirigirse en esta edición: los jóvenes. Para ellos está pensada la campaña que lanzó recientemente la Junta, 'Andalusian Crush' (Andalucía te rompe), que ha estado de 'gira' por EEUU y se verá también en este Fitur 2024.

Pero a este anuncio inspirado en la serie 'Juego de Tronos', le sale 'competencia' con el video que ha preparado el Ayuntamiento de Sevilla que, aunque con menos medios, hace una apuesta contundente, ya tiene como protagonista al grupo de rap SFDK.

SFDK, los mejores 'embajadores' de los sevillanos

El grupo internacional SFDK abandera desde hace tres décadas el movimiento del hip hop, pero desde sus inicios sus componentes, Zatu y Acción Sánchez, no dejan pasar la oportunidad para hacer saber de sus orígenes a sus seguidores y por ello su barrio sevillano de Pino Montano aparece frecuentemente en sus letras. Así que nadie mejor que ellos para conectar con el público joven y promocionar su ciudad.

Las imágenes mezcla vanguardia y costumbrismo, según explicó el alcalde, José Luis Sanz (PP), durante la presentación de la campaña. Un spot titulado 'Passion for you' en el que no falta un plano de la Giralda o de las famosas Setas, pero tampoco momentos del día a día de sus vecinos, que son los que aportan la identidad a Sevilla. "Nuestro gran patrimonio material lo conocemos ya, nuestro gran patrimonio inmaterial es el que también tenemos que hacer un esfuerzo por vender", ha apostillado Sanz.