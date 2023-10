Óscar Puente se ‘pica’ con Miguel Lago y rescata un episodio pasado del cómico

Al diputado del PSOE no le ha gustado que se haga viral el monólogo del colaborador de El Hormiguero sobre el episodio del AVE y lo compara con el acoso que sufrió de una antivacunas

El comentario del cómico Miguel Lago sobre el episodio del AVE del ex alcalde de Valladolid y diputado del PSOE, Óscar Puente, en clave de humor, se ha viralizado hasta tal punto que el propio Óscar Puente se ha picado y ha contestado en sus redes sociales rescatando un encontronazo que tuvo en el pasado el también colaborador de El Hormiguero y Ahora Sonsoles con una antivacunas.

Óscar Puente compartía un vídeo antiguo de Miguel Lago en el que, paseando junto a sus hijos, es acosado por una mujer antivacunas. El socialista comentaba a raíz de ello que “seguro que Miguel Lago puede ponerse en situación e imaginarse que eso mismo le hubiese pasado en un vagón de tren, y que tuviera que haber viajado con esa persona en ese vagón durante una hora. Y si a eso le añade que en vez de una mujer estamos hablando de un tipo violento”.

Óscar Puente compara su episodio del AVE -donde llamó a la Policía y paro el tren 45 minutos después de que un chico le preguntara por Puigdemont- con el acoso que sufrió Miguel Lago, pero los argumentos del ex alcalde de Valladolid parece que no han convencido y varias personas le recordaban que el humorista "no es diputado, estaba con sus hijos y no paró un tren para darse de notar"

Asimismo, varias usuarios de redes sociales indican a Óscar Puente que sigue sin responder “qué opinas de Puigdemont y de la amnistía” y le indican que “ya está bien de victimizarse”. “Si no te gustaba lo que te decía ese hombre, pues te bajas del tren hablas con los de seguridad y no retrasas 45 minutos a todos los pasajeros porque te creas muy importante”, subrayan al diputado del PSOE.