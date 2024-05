Continúa por tierra, agua y aire la búsqueda del vecino desaparecido de Ávila

La Guardia Civil mantiene activa la búsqueda del vecino en Navaluenga tras 5 días de búsqueda sobre el terreno, aunque sin ninguna nueva información sobre el paradero del hombre de 64 años.

La Guardia Civil continúa con la búsqueda de Isaías R.G., el vecino de Navaluenga (Ávila) que desapareció desde el pasado jueves 16 de mayo. Según la última información proporcionada por la Delegación de Gobierno en Castilla y León "todo parece indicar que se trata de una desaparición voluntaria".

Después de cinco días de búsqueda sobre el terreno sin encontrar nuevos indicios sobre el paradero del varón, la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil ha iniciado una investigación "con el objetivo de intentar arrojar luz sobre la desaparición" del hombre de 64 años. Desde la Subdelegación del Gobierno de Ávila se ha recordado que la búsqueda en el terreno sigue activa, aunque el despliegue de medios "es menor". Sin embargo, no se descarta ampliar el dispositivo según los avances de la investigación de la Guardia Civil.

Fue el pasado jueves por la noche cuando se comunicó la desaparición de un varón de 64 años, momento en el que la Agencia de Protección Civil y Emergencias desplegó un dispositivo de búsqueda que incluyó también al Grupo de Rescate, con un helicóptero, y una unidad de drones 'Félix' para la investigación. En la búsqueda también participan efectivos de Emergencias de la Junta.

Desde esa misma noche persiste la investigación, que parte del hecho de que el hombre desaparecido salió a pasear hacia la zona de la Chinita, pero no volvió a su casa. "Los servicios de emergencia se activaron después de que el 112 recibiera la llamada de la hija del hombre desaparecido", ha explicado el alcalde de esta localidad avilesa de casi 2.000 habitantes, Armando García. El alcalde del pueblo también comentó que este hombre "no es muy conocido en el pueblo porque no lleva mucho tiempo viviendo en Navaluenga". El Ayuntamiento está ofrenciendo toda la ayuda posible a la familia del desaparecido, tanto psicológica como de los servicios sociales.

Según los datos proporcionados por la familia, el varón de origen sudamericano posiblemente sufría un episodio de depresión y entonces salió a caminar como de costumbre. Y al no aparecer, su hija fue la que puso en conocimiento de las fuerzas policiales la desaparición de su padre.

Cinco días de búsqueda sin, de momento, señales

La búsqueda comenzó el jueves en las áreas cercanas a la localidad y se mantuvo activa hasta las 2:30 de la madrugada del viernes. En esa primera fase, se utilizó un dron con cámara térmica de Protección Civil para las labores de búsqueda.

🔴 Se retoma la búsqueda de un hombre de 64 años desaparecido en Navaluenga, en #Ávila. Guardia Civil, Unidad de Emergencias y Protección Civil trabajan por tierra y aire. No se sabe nada desde la noche del jueves. pic.twitter.com/ISInpW3SqB — CyLTV Noticias (@CyLTVNoticias) May 18, 2024

La mañana del viernes, la búsqueda se reanudó con un equipo de 40 personas, compuesto por miembros de la Guardia Civil y Protección Civil de Navaluenga. Durante todo el fin de semana, la Guardia Civil de Ávila ha dirigido un amplio operativo de búsqueda que ha incluido unidades aéreas, terrestres, acuáticas y caninas tanto de la Benemérita como de Protección Civil y del 112, sin obtener ningún resultado por el momento.