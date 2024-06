Mañueco estalla contra las mentiras e insultos de Sánchez y sus palmeros

El presidente de Castilla y León tiene claro que los socialistas castellano-leoneses son cómplices de la "corrupción política y de los privilegios económicos" para los socios de Sánchez.

"Para unos en indulto y para Castilla y León el insulto". Con esta contundente frase ha resumido Alfonso Fernández Mañueco la situación de desigualdad que está viviendo la región que preside frente a los privilegios de otra como Cataluña, a la que Pedro Sánchez trata diferente por necesitar los votos de los partidos independentistas. Además, en esta ocasión ha querido incidir en la culpa que tienen también los socialistas a nivel regional, a los que ha acusado de cómplices de lo que ha llamado corrupción política.

Así lo ha expresado en su intervención tras la Junta Directiva del PP castellano-leonés, donde ha definido al PSOE como partido de la mentira y la corrupción: "Perdieron las autonómicas, perdieron las municipales, perdieron las generales y ahora han vuelto a perder en las elecciones europeas en Castilla y León, son el partido del fracaso continuo y paulatino, en Castilla y León los ciudadanos los tienen bien calados".

Y es que Mañueco tiene claro que no se "traga las mentiras, bulos y mangoneos" de Sánchez y lo que ha llamado "su camarilla", en referencia a los responsables del PSOE de Castilla y León, a los que ha definido como sus "palmeros".

En #CastillayLeón no vamos a consentir ni más insultos ni discriminaciones. Defenderemos los intereses de las personas de nuestra tierra y la igualdad de todos los españoles. pic.twitter.com/yoftuXts4S — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) June 17, 2024

El PSOE ha pasado de la solidaridad de los territorios a la singularidad de los privilegios a sus amigos, Sánchez compró la amnistía para seguir en La Moncloa y ahora compra la Generalitat con el dinero de todos

No obstante, ha asegurado que esta situación "no le va a salir gratis" ni a Pedro Sánchez ni tampoco al secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca: "No podía salirle gratis tampoco los señalamientos a los jueces y a los medios de comunicación cuando la corrupción acorrala al poder porque este Gobierno tiene el motor gripado". Un Gobierno que, tal y como ha remarcado Mañueco, es incapaz de aprobar los presupuestos y de aprobar leyes porque están más preocupados de censurar a los jueces y a los periodistas que de censurar la corrupción dentro de su propio partido.