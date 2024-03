Óscar Puente suma y sigue: otro agravio más del ministerio de Transportes a CyL

Renfe ofrecerá billetes baratos entre Asturias y Madrid hasta 2025 y desde la Junta piden una reunión con el ministerio para pedir los mismos beneficios para los castellanoleoneses.

Desde luego que no se puede decir que se esté notando que Óscar Puente es castellano-leonés en cuanto a las decisiones del ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que ostenta desde finales del año 2023. En estos meses, por ejemplo, el ex alcalde de Valladolid ha llamado geriátrico a cielo abierto a su Comunidad y ha iniciado una campaña desde la cartera que maneja para intentar que el soterramiento del tren no se lleve a cabo en la que es su ciudad natal. Todo ello a pesar de que lo defendió en su día. Sin embargo la explicación es clara y sencilla: gobierna la región el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco.

Es por ello que la costumbre es dar lo menos posible desde el Gobierno central a las Comunidades donde mandan los populares. Algo cada vez más difícil porque del mapa autonómico ha ido desapareciendo el color rojo del PSOE y creciendo el azul del PP. Ahora se suma otro caso más a la lista y de nuevo tiene que ver con un asunto del ministerio que dirige Puente.

Se ha anunciado que Renfe ofrecerá billetes baratos entre Asturias y Madrid hasta 2025. Casualidad que el principado está gobernado por el socialista Adrián Barbón. Ante esta noticia, la Junta de Castilla y León ha pedido una nueva reunión para poner encima de la mesa que los castellanoleoneses también puedan contar con este tipo de beneficios, además de tratar más cuestiones de la región, tal y como llevan pidiendo desde hace meses.

Sin embargo siempre se encuentran una respuesta negativa por parte del ministerio de Óscar Puente o directamente no hay respuesta. Por este motivo se ha quejado la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, que califica este nuevo episodio como otro agravio más de Puente a Castilla y León. Explica que ha visto "con perplejidad" en los medios de comunicación una reunión entre responsables del Ministerio de Transportes y del Ejecutivo asturiano cuando ellos han solicitado reuniones cuya respuesta "ha sido nula".

La consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de CyL, María González Corral.

Por todo ello, la consejera cree que lo que está haciendo es fomentar "desequilibrios territoriales" desde el Gobierno central y que Castilla y León no pide ser más sino igual que el resto de Comunidades, poniendo como ejemplo este último caso de las bonificaciones que tendrán los usuarios de la línea Asturias-Madrid y que González Corral reclama para los castellanoleoneses.

"No lo podemos permitir. Ya lo hicieron hace unos años con los trenes de vía estrecha que iban a llegar a Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y Léon. Y a Galicia y Castilla y León nos dejaron sin bonificaciones y sin trenes", ha concluido la consejera.