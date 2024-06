Carlos Mazón visita el Refugio de Animales de La Nucía

El president de la Generalitat ha destacado el papel que juega está instalación considerándola un referente en Protección Animal a nivel autonómico y nacional.

Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, visitó ayer por la tarde el Refugio Municipal de Animales de La Nucía y el Campo de Entrenamiento de Perros de Rescate, gestionado por la ONG USAR 13. El jefe del Consell eligió La Nucía, “como referente en Protección Animal a nivel autonómico y nacional” para hablar de la “lucha contra el abandono de mascotas, especialmente en verano”. Mazón apeló a la responsabilidad de la sociedad para alcanzar el abandono cero de animales y pone en valor el trabajo de las protectoras, centros de acogida de animales y voluntarios.

El president estuvo acompañado en su visita por Belén Núñez, presidenta de la Protectora de Animales; Salomé Pradas, consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio; Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. También participaron en la visita Raúl Mérida, Director General de Medio Natural y Animal y Jessica Gommans, concejala de Protección Animal.

Refugio de Animales: Referente desde 2006

El Refugio Municipal de Animales de La Nucía se puso en marcha en 2006 por parte del Ayuntamiento de La Nucía y desde entonces está gestionado de forma “ejemplar” por la Sociedad Protectora de Animales de La Nucía. Actualmente atiende a 151 perros y 68 gatos abandonados durante este año. En 2023 atendió a un total de 710 animales y consiguieron dar en adopción a 426, dándoles un segundo hogar a perros y gatos.

Junto al Refugio de Animales en 2015 en un gran recinto municipal en la partida de Rotes se desarrolló el Campo Municipal de Entrenamiento de Perros de Rescate de La Nucía por parte del Ayuntamiento junto a la ONG USAR 13. Un espacio que reproduce una zona de estructuras colapsadas (casas derruidas tras terremoto), que es el escenario que se encuentran tras los terremotos, los bomberos y unidades caninas para intentar el rescate de personas. Es uno de los pocos existentes en toda España y se ha convertido también en “referente a nivel nacional e internacional”, donde entrenan unidades caninas del Ejército, Bomberos, Policía Nacional…etc.

“La Nucía, referente en Protección Animal”

En su intervención Carlos Mazón destacó a “La Nucía como referente en bienestar animal y en la lucha contra el abandono de mascotas, por ello la visitamos hoy para comentar que vamos a luchar contra el abandono de mascotas. Trabajar para que sea abandono cero. Queremos que la Comunitat Valenciana sea un referente en bienestar animal y para ello tenemos que poner en valor el trabajo de las protectoras, centros de acogida de animales y voluntarios y de municipios como La Nucía, que viene trabajando desde hace 20 años en Protección Animal y es un referente nacional. Tanto por su Refugio de Animales como su Campo de Entrenamiento de Perros de Rescate, una de las pocos permanentes en toda España y donde entrenan unidades caninas de toda España de Bomberos, Policía, Ejército e incluso del extranjero”.

“Primer president de la Generalitat que nos visita”

Belén Núñez, presidenta Protectora de Animales de La Nucía, resaltó la importancia de que un president de la Generalitat Valenciana se preocupe por la Protección Animal. “En casi 19 años que llevamos abiertos es la primera vez que un president de la Generalitat nos visita para conocer nuestro trabajo en el Refugio de Animales de La Nucía. Aquí hay muchos gastos y necesitamos el apoyo económico de todas las instituciones. Por otra parte, contra el abandono cero, concienciación. Nosotros lo decimos de toda la vida, tener un perro o un gato es una responsabilidad, sino lo tienes claro o no lo vas a cuidar no lo tengas, porque para tenerlo en mal estado o abandonarlo, es preferible no tenerlo. No es un juguete” afirmó Núñez.

“El trabajo que hace la Protectora es espectacular”

Bernabé Cano reseñó que la Protección Animal para La Nucía ha sido, es y será muy importante, destacando el gran trabajo que se realiza en el Refugio de Animales por la Protectora y en el Campo de Entrenamiento de Perros de Rescate por USAR 13 y desde la concejalía de Protección Animal. “El trabajo que realiza la Protectora a través de sus voluntarios y voluntarias es espectacular. No sólo en el cuidado de los perros y gatos abandonados, sino en las gestiones para conseguirles un nuevo hogar a estos animales, que son adoptados por nuevas familias. Desde el Ayuntamiento colaboramos y apoyamos económicamente a la Protectora, para seguir mejorando y ampliando el Refugio cada año en infraestructuras y servicios. Pero nos quedamos ahí, es que además tenemos 15 parques caninos por todo el término municipal y el Campo de Entrenamiento de Perros de Rescate, donde entrenan los perros y las unidades caninas que después realizan labores de salvamento tras terremotos o catástrofes naturales”.