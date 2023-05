¿Cuántas veces se interpela a Alicante en el debate autonómico de la SER?

Primer debate entre los candidatos a la Generalitat Valenciana, la Provincia de Alicante es la provincia más nombrada

El debate comienza con un espacio para el diagnóstico y la definición actual del estado de la Comunitat Valenciana. En la primera intervención, Ximo Puig ensalza la buena salud que goza la Comunitat, pese a los graves acontecimientos a los que se ha tenido que hacer frente. Ahí es cuando nombre la DANA, el desastre natural que anegó la Vega Baja a partir de septiembre de 2019, hace 4 años. Fue una gota fría, que asoló el sur de Alicante y la Región de Murcia, la cual está considerada como el desastre natural con mayor coste económico en la historia reciente de España, con 1.319 millones de euros.

Por su parte, el candidato por el PP, Carlos Mazón, responde a la misma pregunta con su clásico: “No Puig, no tot va bé”. Mazón le expone una retahíla de temas por los que intenta dejar en evidencia que ‘todo no va bien’ al candidato socialista. Entre esas cosas, menciona el sonado trasvase Tajo-Segura, tan en boga ahora mismo, ya que el gobierno de Pedro Sánchez convocó hace dos días un consejo de ministros extraordinario para llevar a cabo una solución al problema del agua. Según ASAJA, la Asociación de Agricultores Jóvenes de Alicante, estos hechos no sirven para paliar el problema: “El Gobierno reacciona a salto de mata, no hay una planificación. Las medidas llegan tarde, mal y de manera precipitada”.

En las siguientes dos intervenciones el tema es la educación. En ese diagnóstico de la actualidad, Mamen Peris, candidata por Ciudadanos, lamenta que con el Botànic haya un número desmesurado de alumnos y profesores dando clase en barracones. Por otro lado, Joan Baldoví, candidato por Compromís, ‘saca pecho’ por la gestión de la educación llevada a cabo por este gobierno. Asunto de actualidad el de la educación en Alicante, la plataforma Por un Espacio Digno para Aprender ha convocado una manifestación en la que saldrán a la calle alumnos, profesores y asociaciones de madre y padres para que se dé una solución, por parte de las instituciones, a la precariedad laboral. A todos esos barracones, a los que se refería Peris, que tanto se ven en los centros públicos de Alicante.

En la siguiente ronda de intervenciones son mencionados tres municipios de la Provincia de Alicante: Orihuela, El Campello y La Nucía. Mamen Peris le ha pedido explicaciones a Carlos Mazón por la elección de los candidatos del PP en dichos municipios: “Al alcaldable en Orihuela la fiscalía le pide 7 años de prisión; al de El Campello, 14 años de inhabilitación y el de La Nucía está acusado por una presunta violación a un menor”.

Mazón ‘toreó’ el temporal y subrayó que él no defendía a las altas clases y a los empresarios -lo que no paraba de repetirle Illueca, de Unides Podem- y ahí fue cuando mencionó la eliminación del impuesto de la Actividad Económica que desechó el pasado octubre en la Diputación de Alicante.

Cuando Mazón creía que había sorteado a sus oponentes entraron a escena Baldoví y Puig, en la última parte del primer bloque. Ambos se quejaron del Partido Popular, el del PSOE-PSPV le echó en cara el asunto de ‘La Ciudad de la Luz’ y el de Compromís los “numerosos asesores, a donde se va gran parte del dinero público” en la Diputación alicantina.

En el segundo bloque, los candidatos han empezado a bombardear propuestas a los oyentes. La primera propuesta de Peris ha sido en materia de Sanidad: “Que el valenciano no sea mérito, sea requisito”.

Alicante, protagonista para cerrar el debate: PGE y Consejo del Agua

Después Alicante ha sido el protagonista en dos temas de máxima importancia: los presupuestos generales y el agua.

Mazón reivindicaba que el “sanchismo machaca a nuestra zona” y se quejaba de la financiación autonómica recibida: “Es un escándalo, en los últimos Presupuestos Generales del Estado lo de la Provincia de Alicante es extraordinariamente vergonzoso”. Terminó la intervención interpelando a Baldoví, al que le recriminó sus escasas visitas a la Provincia de Alicante. Este le contestó que la culpa de esa financiación económica es del gobierno de Rajoy, pese a que son 8 años ya los que la izquierda está gobernando en la Comunitat Valenciana.

Por último, el agua. Justo antes de la ronda de los ‘minutos de oro’, Ximo Puig nombraba Alicante ensalzando la noticia del trasvase Júcar-Vinalopó, que paliará las sequías de la fruta y hortaliza del Vinalopó y l'Alacantí. De ese trasvase, un 20% es destinado a la Vega Baja, una cantidad insuficiente para las necesidades que tienen los agricultores de la zona sur alicantina. Mazón concluía con el tema del agua, aunque sin respuesta: “Señor Puig, ¿por qué se abstuvo en el consejo del agua?”, aludiendo a su abstención en la propuesta de Mazón para regenerar las huertas de la Vega Baja alicantina.