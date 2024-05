Una OPA hostil contra la Comunidad Valenciana

Los interrogantes económicos, que están cayendo como una lluvia ácida sobre el Consejo de Administración del BBVA, nos recuerdan a un Banesto sólido, y puesto en almoneda por Mario Conde.

Por una vez, y sin que sirva de precedente (espero), coincido en posicionarme junto a socialistas e independentistas contra la absorción del BBVA engulléndose al Sabadell; bueno, aunque en esto de los oligopolios coincidimos todos menos el hostil que hace la OPA propiamente así llamada.

Iniciaré este artículo con obviedades económicas, pero me extenderé algo más en las culturales que modestamente domino desde un pasado tan colaborador como fructífero cuando fue requerido para dar conferencias o montar exposiciones. Como tantos otros, debo mucho de mi formación intelectual a las Obras Sociales. Pero vayamos de la prepotente y cosmopolita alta economía bulsátil, al tutelado mecenazgo territorial.

Surgen varias preguntas que, en principio pueden parecer retóricas, pero no lo son en absoluto:

Si las oficinas del BBVA funcionan rentablemente en toda la Comunidad Valenciana, ¿para qué necesitan mantener abiertas en un futuro inmediato las de su competencia bancaria que representa el Sabadell? Sobrarían 5000 puestos de trabajo como mínimo.

Si los dirigentes del BBVA, supuestamente asesorados por una legión de economistas y ejecutivos expertos, también en fusiones que ellos mismos han promocionado hasta cerrarlas, ¿cómo se entiende que inicien una batalla perdida (absorción) de antemano, pues no sólo han puesto en su contra a todos los partidos políticos, ¡y mira que es difícil!, sino que, y además ¿sabían cómo parar las duros rapapolvos, conociendo apriorísticamente cómo el Gobierno central tiene la última palabra truco o trato? ¿Hay gato encerrado con los fondos de inversión internacionales? ¿Lo guardaban todo sujeto y secreto con los mayores detentadores de acciones del Sabadell? ¿Puede una entidad del prestigio, implantación y suficiencia poner en solfa su trayectoria dando un imagen tan abusiva?

Los interrogantes económicos, que están cayendo como una lluvia ácida e imparable sobre el Consejo de Administración del BBVA, nos recuerdan a un Banesto sólido, y puesto en almoneda por el alicantino adoptivo Mario Conde; pero vayamos a un tema que también nos preocupa y debe ocuparnos.

Muy aminorada, pero mal subsistiendo aguantan las otrora tan efectivas y patrocinadoras “Obras Sociales”, recordamos formaciones profesionales agrícolas, bibliotecas, sala de exposiciones, becas, etc., que completaban muchas de las necesidades socioculturales a las que no llegaban, o no querían llegar las diferentes administraciones públicas. Aunque el Sabadell ni ningún Banco excepto Caixabank, hacen patrocinios socioculturales, eso acabó con la CAM.

La Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, hija del Sureste y nacida en una mesa camilla de Cartagena bajo la dirección de la familia Ramos y convertida por Oliver Narbona en la poderosa CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), hasta ser absorbida por el Banco de Sabadell ¡por un euro!, cuando se decidió tan injustamente la fagocitación de las cajas de ahorros, y su particular dedicación a las economías locales y comarcales, por los bancos que no conocen naciones ni fronteras patrias, sino dividendos. Tal cual en aquel castigo llevamos estas penitencias.

¿Va a mantener el BBVA algún tipo de ayuda con las Obras Sociales que sufragaban las Cajas y Caixas en la Comunidad Valenciana? ¿Millones de libros, legados y documentos, las obras de arte que todavía quedan tras el desiderátum en el trasiego de fusiones, y hoy restos bajo el epígrafe accionarial de Fundación del Mediterráneo (que bastante hacen con el presupuesto que tienen) pudieran ir a la subasta puestas en almoneda? ¿Quedarán cerradas tantas salas de estudio donde acudíamos buscando el silencio y la concentración? ¿Por qué no le dejaron a la última Fundación restante edificios simbólicos como el de la calle San Fernando en Alicante, por no hablar de algunos otros a lo largo de la costa mediterránea? Al menos el Banco de Sabadell quiso salvar la cara, después de merendarse a la CAM, trayéndose su directorio general a Alicante sede, siempre es agradable una comida de trabajo en el cercano restaurante Piripi, aunque la oficialía y suboficiales banqueros siguieran en Cataluña.

Los alicantinos, principales perjudicados, dicen que esto es un atraco. Carlos Mazón se cabrea en su impotencia apuntando, pero no dispara contra la tibieza de Génova 13. Los independentistas catalanes con las elecciones inmediatas acusan a sus o homónimos vascos de insolidarios y abusivos al sustraerles un futurible gran banco de la República Catalana. Pedro Sánchez, presionado por Sumar y residuos poemitas, ahora se hace sorprendido contrario a la fusión cuando ya lo sabía desde hace meses, ¿o alguien puede creerse que el director del BBVA no habló con él y con sus ministros antes de lanzar OPA tan escandalosa?

Son muchos los interrogantes que plantea este artículo, y se supone que alguien acabará escribiendo un ensayo al respecto. No quiero ni imaginar, al menos a mí se me hace muy difícil, propinas millonarias a los actuales directivos del Banco de Sabadell para que finalmente los paseen en una gabarra.