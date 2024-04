La iniciativa que 'da vida' a las personas mayores continua y se extiende

Este proyecto se ha desarrollado en el entorno de Las Cigarreras con más de 7.000 actividades para mayores y jóvenes, en las que han participado 12.000 personas en los últimos dos años

El programa intergeneracional 'En clave de barrio', desarrollado por el Ayuntamiento de Alicante dentro de las iniciativas Edusi y en el que participaron más de 12.000 mayores y jóvenes en los últimos dos años, tendrá continuidad y se extenderá a otros barrios de Alicante. Así lo anunció el alcalde, Luis Barcala, que destaca que el programa nació como un proyecto piloto y que demostró su eficacia para la reactivación social de los barrios en los que se ha desarrollado. "El resultado fue un éxito rotundo. Por eso, lejos de acabar con la Edusi, tendrá continuidad y extensión al resto de la ciudad de Alicante", explicó Barcala.

Las cifras de balance de la primera edición del programa 'En clave de barrio', que termina en mayo, dan muestra del éxito cosechado en los dos últimos años, con más de 7.000 actividades para jóvenes, mayores e intergeneracionales desarrolladas y más de 12.000 personas participantes (6.700 mayores y casi 5.500 jóvenes). El objetivo perseguido y alcanzado fue incentivar la participación de los jóvenes en actividades saludables y colaborativas, así como paliar la soledad no deseada de los mayores de estos barrios.

Ante la demanda de continuación del programa por parte de los participantes, el alcalde anunció que 'En clave de barrio' no acabará con la Edusi a la que estaba adscrito hasta ahora. "Aquí se ha llevado a cabo un proyecto para evaluar el resultado y este fue bárbaro. Por eso, lejos de acabar con la Edusi, tendrá continuidad y extensión al resto de la ciudad de Alicante", señala Barcala, que resalta que "estos programas están sirviendo para unir a las personas, para socializar entre mayores y jóvenes.

Encuentros culinarios

Una de las actividades de este programa es el grupo de cocina para mayores que incluyo la edición, por parte del Ayuntamiento, del recetario "Los sabores de mi vida". Más de cincuenta mayores de 65 años se reúnen todos los viernes por la mañana para cocinar y comer juntos en el Centro Social de El Pla y en el de Plaza de América, una actividad que se ha convertido en uno de los principales focos de socialización e interacción del programa 'En clave de barrio' y en la que también participan y colaboran los jóvenes, que tienen su grupo de cocina los jueves por la tarde pero también se suman a menudo a las comidas de los mayores.

El alcalde y los concejales de Bienestar Social, Begoña León; Planes Estratégicos; Antonio Peral; y Mayores, Nayma Beldjilali, experimentaron el pasado viernes en primera persona el fantástico ambiente que se respira cada semana en el encuentro culinario del Centro Social El Pla y compartieron con mayores y jóvenes comida y charla. "Se ha generado una familia entre vecinos del barrio y ese era el objetivo, socializar", explica Barcala. "Que los mayores no se encuentren solos, que nadie permita que un mayor no pueda tener relación con otros sencillamente por que no tiene ni dónde, ni cómo, ni cuándo", añade.

Los mayores están encantados con la iniciativa. Un ejemplo de ello es Consuelo Balvis, de 89 años, la encargada de elaborar la olleta alicantina que el alcalde y los concejales ayudaron a servir y que después todos degustaron, destaca que "este grupo es muy importante para todos ellos. Los monitores son fantásticos y es una ocasión estupenda para salir de casa, estar juntos y compartir recetas y experiencias". A Virtudes (Lules) Bernad, de 87 años, el programa le ha "dado la vida", dice, ya que gracias a él ha conseguido dejar atrás la ansiedad y la depresión que sufría. "Vivo sola y no conocía a nadie de mi edad en el barrio. El grupo me anima a salir de casa, cocinar, bailar y lo que se tercie. Todos los días hay alguna actividad", puntualiza.

Eliminar el sentimiento de soledad no deseada

El objetivo con el que nació este programa es mitigar el sentimiento de soledad no deseada, favorecer el envejecimiento activo, y tejer redes de apoyo creando un punto de encuentro con actividades que incluyen la cocina, estimulación cognitiva, visitas a exposiciones, paseos, actividad física, club de lectura o actividades intergeneracionales en las que participa el grupo de jóvenes, de 12 a 25 años, que también forma parte de este programa con propuestas orientadas a sus necesidades.

Al colectivo juvenil el programa le ofrece un espacio seguro, actividades de distinto tipo como música, deporte, cocina o excursiones, orientación formativa y otros recursos que necesiten a nivel individual. En consecuencia les ha permitido crear lazos de amistad y redes apoyo en el barrio, participar en alternativas saludables de ocio, y tener un sentimiento de pertenencia a su entorno más próximo.