La Generalitat recurrirá la decisión del Tribunal Supremo

Desde Generalitat defienden que el Gobierno de Ximo Puig no va a renunciar a la defensa del agua para la provincia de Alicante.

La respuesta de la Generalitat a la decisión del Tribunal Supremo de desestimar la petición que había presentado para que se acordara la suspensión cautelar del trasvase y la reducción del caudal ecológico, no se ha hecho esperar. Desde el Consell han apuntado que recurrirán en reposición el auto del alto tribunal que, según subrayan desde la Generalitat, no entra en el fondo de la cuestión. En todo caso, afirman que el Gobierno dirigido por Ximo Puig "no ha cambiado ni un ápice" y se mantiene en la defensa del agua para la provincia de Alicante.

Por ello, inicialmente presentarán un recurso contra la decisión del TS de rechazar la suspensión cautelar y aseguran que, posteriormente, insistirán "en la demanda para mantener la posición a favor de los regantes de Alicante que siempre ha tenido y tendrá la Generalitat Valenciana".

Esta reacción viene provocado por la noticia que ha saltado a principios de la tarde en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo había desestimado la petición presentada por la Generalitat que había presentado para que se acordara la suspensión cautelar del escalonamiento de los caudales ecológicos del Tajo para los años 2026 y 2027, entre la presa de Bolarque y el embalse de Valdecañas, establecidos en el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero. Sin embargo, tal y como el alto tribunal ha informado en su comunicación a los medios, se reconoce que esta decisión no "no priva de su finalidad legítima" al recurso que la Generalitat Valenciana tiene planteado contra el Real Decreto.