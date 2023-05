Luis Barcala: "El Consell no ha hecho nada en Alicante en los últimos ocho años"

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Alicante afronta las elecciones con optimismo y afirma que lo mejor para la ciudad es la mayoría absoluta del PP

El alcalde de Alicante y candidato popular en las próximas elecciones municipales atiende, a menos de una semana para que los alicantinos visiten las urnas, a ESdiario CV para hablar de varios de los temas más comentados en campaña electoral, como por ejemplo, la polémica sobre el concejal de Fiestas, el tema de la limpieza y los okupas, las mascletàs en Luceros, el Plan Edificant, la situación del Hércules de Alicante o el turismo que se merece la ciudad.

Se enfrenta a sus segundas elecciones, tras entrar por sorpresa después de la dimisión de Gabriel Echávarri y ganar en 2019 ¿Cómo se siente?

Me siento profundamente ilusionado y pleno de energía para seguir desarrollando el proyecto de transformación y modernización de Alicante y de mejora de la calidad de vida de los alicantinos que hemos puesto en marcha. Ilusión, energía y también gratitud por esta oportunidad de trabajar sin descanso por mi ciudad.

Si usted es reelegido, ¿va a reforzar la limpieza en la ciudad, uno de los motivos de crítica de la oposición?

De hecho, ya hemos reforzado la limpieza de Alicante considerablemente en los últimos años, pero no nos conformamos porque aún tenemos margen de mejora. Para ello hemos desbloqueado y renovado la contrata de limpieza, que entra en vigor en pocas semanas y con la que se incrementa de 33 a 41 millones de euros el gasto anual en este servicio esencial, al tiempo que aumenta un 28% hasta los 42 millones la inversión en maquinaria, vehículos e instalaciones. Y le digo más: la nueva contrata acometerá la reparación de todos los contenedores soterrados, la implantación de control telemático en los contenedores grises, la instalación de 1.250 nuevas papeleras y 12 puntos de compostaje y la recogida de poda en las partidas rurales.

¿De qué equipo es Luis Barcala? ¿Cuál es su postura ante la situación del Hércules?

Soy herculano de cuna, por emoción y convicción. El Hércules es un sentimiento centenario ya y una seña de identidad para los alicantinos. Lamentamos profundamente la pésima racha que arrastra el club después de demasiados años lejos de su lugar natural, que es el fútbol profesional. Pero debemos recordar también que el Hércules es una Sociedad Anónima Deportiva y que el Ayuntamiento no puede entrometerse en la gestión de una entidad societaria de derecho privado. No obstante, durante este mandato el Ayuntamiento ha aprobado la solicitud a la Conselleria de Cultura de que el Hércules sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de bienes inmateriales para preservar su arraigo entre los alicantinos. Y también exigiremos a los responsables del club, que ahora anuncia el inicio de una nueva etapa, un ejercicio de responsabilidad y autoexigencia para devolver al club lo antes posible al sitio que le corresponde por historia, afición y ciudad.

En estos cuatro años de alcalde ¿Cuál es la obra o iniciativa de la que se siente más orgulloso?

Posiblemente, del esfuerzo colectivo que tuvimos que realizar todos los alicantinos para afrontar una situación tan dramática, desgarradora e insólita como fueron los dos años de pandemia. Entre todos arrimamos el hombro para no dejar a nadie atrás y atender especialmente a las personas más vulnerables. Me quedo con el ingente trabajo que se ha hecho por y para las personas; y entre las múltiples obras ejecutadas destacaría la regeneración del pulmón verde que es el Monte Tossal y el nuevo eje peatonal entre la Explanada de España y el Mercado, que supone un cambio de paradigma en la movilidad peatonal en la ciudad y reactiva toda la zona centro.

Hablemos de Manuel Jiménez, su marcha de la política ha sido un tanto fortuita. El PSOE denunció recientemente un posible delito de prevaricación por parte del exconcejal, ¿cuál cree que es la intención del PSOE con esta denuncia? ¿Cree que va a repercutir en la intención de voto?

Manuel Jiménez ha realizado un magnífico trabajo al frente de la concejalía de Fiestas y ha conseguido hitos como el Belén Gigante, que ha reforzado la proyección internacional de la ciudad y ha supuesto un nuevo reclamo para visitantes y revulsivo para la hostelería. El PSOE entiende de la materia porque su último alcalde fue condenado por dos delitos de prevaricación durante el anterior mandato, de infausto recuerdo para los alicantinos. Lo que esperamos de los socialistas es una explicación mínimamente creíble sobre las más de 400 facturas sin contrato que pagó el Ayuntamiento de Morella al hermano de Ximo Puig cuando el presidente de la Generalitat era alcalde de su pueblo.

Recientemente, anunció en su Instagram una ‘oficina antiokupas’, ¿quiénes se encargarán de esa oficina? ¿qué recursos tendrán y cuándo se hará efectiva?

Frente a la frivolidad con la que la izquierda afronta este asunto que causa una honda preocupación social, es necesario promover las modificaciones legislativas necesarias para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas. Para ello crearemos una Oficina Técnica Municipal que contará con una asesoría jurídica para los vecinos o comunidades de vecinos afectados; un teléfono de atención al ciudadano las 24 horas para actuar de forma inmediata ante ocupaciones o tentativas de ocupación y una ventana única de tramitación de asuntos relacionados con este injusto e injustificable drama social que es la ocupación ilegal.

La implementación de los autobuses gratis para los jóvenes a partir del 1 de agosto es una buena noticia, pero algunos critican que ha llegado tarde, ¿Tiene pensadas otras medidas en este sentido? ¿Se prorrogará si ven que tiene buena acogida?

Después de renovar también la contrata del transporte urbano, aplicaremos la gratuidad para los menores de 30 años y prolongamos la rebaja del 50% del abono general hasta final de año, no sólo hasta el mes de julio. Nunca es tarde para aplicar medidas con las que aliviaremos la carga de las familias por la alta inflación y, al mismo tiempo, fomentaremos el uso del transporte público y la reducción de la huella de carbono en la ciudad.

¿Pactará con Cs o con Vox en caso de que necesite una coalición para seguir gobernando?

Lo mejor para Alicante es que podamos seguir impulsando el proyecto iniciado con una amplia mayoría del Partido Popular; para que el progreso de la ciudad no se vea frenado por los intereses de otros partidos que acaban impidiendo que muchos proyectos necesarios puedan ver la luz. Lo mejor para nuestra ciudad es que el Partido Popular disponga de una amplia mayoría. Ni los partidos que han dejado a nuestra ciudad a la cola de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado de los dos últimos años, ni los partidos para los que ya pasó su hora van a hacer que Alicante siga avanzando. A Alicante le conviene un gobierno fuerte del Partido Popular. A lo largo de estos años hemos pactado y negociado con todas las formaciones, el diálogo está en nuestro ADN político, pero muchas veces ello ha supuesto no poder llevar a cabo proyectos importantes para Alicante. De modo que es no solo preferible, sino necesario para que la ciudad siga avanzando una mayoría del Partido Popular.

Si el 28 de mayo Luis Barcala sigue de alcalde ¿Cuál es la medida más inmediata que tomará? ¿Cuál será su prioridad en el nuevo mandato?

Si los alicantinos deciden que continúe en el cargo, lo primero que haré será aprobar los Presupuestos Municipales, aportar los fondos que necesitamos para este año y que la oposición nos negó en un nuevo acto de irresponsabilidad con los ciudadanos, aunque acabamos de sacar adelante sendas modificaciones de créditos para garantizar proyectos de transformación urbana financiados con fondos europeos y subvenciones a la Federació de Fogueres, entre otras asociaciones.

¿Cuál es su relación con Puig? ¿Ve con buenos ojos el Plan Edificant?

Tengo una buena relación personal con él, a pesar de mis discrepancias por el abandono y olvido constantes de la Generalitat Valenciana hacia Alicante. Prácticamente el Consell no ha hecho nada en la ciudad en los últimos ocho años, aunque un tripartito de izquierdas gobernó el Ayuntamiento entre 2015 y 2018. Quizás porque unas competencias autonómicas las asumió un PSOE que poco ha pensado en hacer cosas por Alicante más que comprar una edificio para sus oficinas; porque otras están en manos de los nacionalistas de Compromís y otras están muy radicalizadas con los de Podemos al volante. Todos buscan defender unos postulados ideológicos por encima de los intereses de los alicantinos. Y con el Plan Edificant, el Ayuntamiento ha impulsado los cinco proyectos educativos incluidos en este programa, que endosa en las entidades municipales competencias que son propias de la Generalitat. Aún así, el Consell no ha construido en ocho años ni un colegio ni un centro de salud.

¿Cómo valora el estado de los monumentos de Alicante y cómo va mejorar el patrimonio cultural si sale reelegido?

El monumento más visitado de la Comunidad Valenciana está en Alicante, el Castillo de Santa Bárbara. Desde que hemos cambiado la gestión del monumento el número de turistas que vienen a la ciudad para visitarlo ha aumentado de forma increíble. Por poner un ejemplo, recuerdo que solo en el mes de julio pasado accedieron a la fortaleza cerca de 100.000 personas procedentes de 87 países y el año pasado se superaron las mejores previsiones con más de 700.000 visitantes. Hemos impulsado ya la ampliación de nuestro Museo de Arte Contemporáneo e iniciado las obras de reforma integral de la Casa de la Misericordia en Las Cigarreras con más de nueve millones de euros de inversión para crear otro gran espacio cultural y revitalizar los barrios en la zona entre los dos castillos. Y más proyectos que tenemos para nuestros conservatorios de música y danza; un Plan de Mejora de Museos, Centros Expositivos, Archivo y Bibliotecas, que incluye la adecuada dotación de recursos humanos y materiales, inversiones de restauración, rehabilitación, modernización, enriquecimiento de fondos y ampliación de espacios o la revitalización de las excavaciones y el proyecto de musealización de la Villa Romana del Parque de las Naciones.

¿Las mascletàs seguirán en Luceros? ¿Qué opina sobre los que proponen su traslado para evitar posibles daños al monumento?

Las mascletás son Luceros y la plaza de los Luceros es mascletá. Lo he dicho siempre y lo mantengo. Así lo piensa la inmensa mayoría de los alicantinos, tal y como demuestran año tras año en una de las actividades más representativas, queridas y multitudinarias de nuestras Hogueras. Hemos llevado a cabo varias obras de reparación para garantizar la seguridad de la fuente y sus elementos; y no sólo por los efectos de las mascletás, sino por el paso subterráneo del TRAM. Los alicantinos tienen muy claro que quieren las mascletàs en la plaza de los Luceros. No se ha planteado ninguna alternativa porque nada ni nadie puede asegurar que sean las mascletàs la causa de un posible daño al monumento. La fuente está totalmente restaurada y, al final, son siete minutos de terremoto final de las mascletàs a lo largo de todo el año cuando hay otros condicionantes que pueden ser más lesivos para la escultura. Hay informes que certifican la continuidad de las mascletàs en ese punto neurálgico de la fiesta mayor de Alicante. No se entiende la fiesta de Fogueres sin las mascletás en Luceros.

Es una lista, la del PP, muy independiente… ¿De qué manera afecta el hecho de que la mayoría sea procedente de la sociedad civil en el voto de los alicantinos?

He confeccionado una candidatura ilusionante que aúna la experiencia de gobierno con la energía y la ilusión de la juventud. Y destaco también los perfiles profesionales y la capacidad de gestión de las personas que me acompañan para seguir avanzando en la transformación y modernización de Alicante. Con personas muy representativas de ámbitos culturales, deportivos, vecinales y de otros sectores de la sociedad civil. Estoy convencido de que los alicantinos se identifican con esta lista integrada por personas que, desde la primera a la última, tienen en común su amor por Alicante y su pasión por trabajar y dejarse la piel para que nuestra ciudad se sitúe donde merece. Lo estamos consiguiendo y todos ellos nos ayudarán a darle continuidad.

Gracias por esta entrevista, le deseo suerte en su campaña electoral.

Gracias a ti, muy amable.