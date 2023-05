À Punt fracasa en el debate de Alicante: los candidatos no quieren ir a Valencia

El canal autonómico público À Punt cancela el debate con los candidatos al Ayuntamiento de Alicante.

Todo empezó cuando À Punt decidió realizar un debate con los candidatos a la alcaldía de Alicante, ¿dónde lo querían hacer? En Valencia. Carmen Robledillo (VOX) y Luis Barcala (PP) fueron los primeros en no actuar de la forma que todos esperarían. La primera se negó rápidamente mediante un escrito y el segundo explicaba que la cadena tenía instalaciones en Alicante, en 'La Ciudad de la Luz', calificando este acto como un "distanciamiento y falta de interés" de la cadena por la ciudad y la provincia.

Cuando comenzaba la tarde, previendo el conflicto para hacer realidad el debate, À Punt publicó un comunicado en el que explica que la invitación al debate se envió el pasado 21 de marzo y subraya que la respuesta del candidato del PP se ha producido "hoy viernes 12 de mayo a las 11.05 horas, declinando la invitación y sin ninguna argumentación por parte de su equipo de campaña".

Además, recuerda que la candidatura de Vox ya había manifestado tiempo atrás por escrito su no asistencia y que el PSOE-PSPV, con Ana Barceló en la cabeza, envió un documento el 4 de mayo indicando que no confirmaba su participación al discrepar con que el debate se celebrara fuera de Alicante, "postura que han mantenido hasta la fecha de hoy", según los de À Punt.

Después de anunciar su fracaso, À Punt recibía todo tipo de contestaciones por la redes sociales. Incluso las de los otros candidatos a la alcaldía.

En 2019 UP també ens vam negar a fer el debat a València. Finalment es gravà als estudis de Ciutat de la Llum, on À Punt té del•legació territorial.



No té sentit cridar les candidatures alacantines al Cap i Casal.



Ens creiem la bicapitalitat?



À Punt ha de rectificar. pic.twitter.com/6ggAC0AVf7