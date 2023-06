Mas: “La llei d'igualtat preveurà polítiques que emparen les masculinitats"

La vicepresidenta assenyala que serà la primera llei que aprovarà el Consell en la legislatura següent

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, ha assegurat que la llei d’igualtat valenciana naix amb l’esperit d’impulsar una transformació del model productiu, “amb polítiques públiques que fomenten la conciliació i emparen també les noves masculinitats”.

La vicepresidenta ha mantingut una trobada amb diverses entitats i associacions de l’àmbit social per a posar en comú les principals mesures i el contingut de la futura norma, reunió en la qual ha destacat la importància de “trencar els sostres de vidre, però també combatre els sòls de fang en els quals hi ha dones de tota classe”.

En la reunió han participat representants de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR); l’Associació de Dones XARXA; el sindicat Otras; CCOO-PV; Lambda-Col·lectiu LGTB+ per la Diversitat Sexual, de Gènere i Familiar; l’Associació d’Ames de Casa i Consumidors Tyrius, i la Fundació València Diversitat.

Aitana Mas ha recordat l’“amplíssim procés participatiu” en la seua elaboració, que ha comptat amb 9 grups de treball; la participació de 46 entitats, amb 123 dones i homes plantejant propostes, i l’anàlisi de les universitats valencianes, i ha assegurat que aquesta llei “serà la primera que aprovarà el Botànic en la pròxima legislatura”.

La vicepresidenta s’ha referit a la futura norma “com un text adaptat a les noves realitats socials, per a promoure un canvi de paradigma en relació amb els rols i els estereotips de gènere i eliminar qualsevol forma de discriminació per raó de sexe o gènere”.

Per a fer-ho, ha assegurat, des de les administracions es generaran polítiques públiques que permeten a dones i homes “participar en condicions d’igualtat en la vida familiar, social, comunitària i econòmica, valorant les cures i promovent la universalització de manera corresponsable, juntament amb la promoció de formes diverses d’exercir les masculinitats”.

Aitana Mas ha assenyalat que la futura llei suposa una “aposta” per una igualtat real entre homes i dones, que permeta tant la incorporació de dones a professions tradicionalment masculinitzades, com la presència d’homes en espais majoritàriament feminitzats.

Aquesta llei, ha insistit, “no serà només per a dones, també per a aquells homes que volen escapar del marc del patriarcat, i apel·larà a aquelles empreses que vulguen trencar amb els rols tradicionals de gènere”.

En aquest sentit, ha destacat que una de les fites que recull el text planteja aplicar bonificacions fiscals a empreses que incloguen mesures de compensació positiva al gènere infrarepresentat.

De la mateixa manera, la llei fomentarà la “lluita contra la bretxa salarial” amb mesures i eines com el foment de la transparència retributiva o que les empreses amb més de 50 persones treballadores que vulguen contractar amb l’Administració, o rebre fons públics, “hauran de publicar les taules salarials per gènere i edat”.

Polítiques públiques

Quant a les polítiques públiques per a la conciliació, la vicepresidenta ha assenyalat que la Generalitat promourà el descans en dies festius del sector del comerç, especialment en les grans superfícies; impulsarà la jornada laboral de 32 hores, mantenint els drets laborals i salarials, i impulsarà polítiques de flexibilització horària i promoció del teletreball amb perspectiva de gènere.

Així mateix, establirà el permís dels empleats i empleades públics per naixement, acolliment i adopció en 6 mesos com a mínim en famílies biparentals, i a un màxim de 12 per a les monoparentals.

També es durà a terme una estratègia d’usos del temps, partint d’una enquesta periòdica sobre les hores que la població dedica a les activitats diàries, que permeta una redistribució del temps sense fissures de gènere.

Economia de les tres C

Durant la trobada amb les entitats, la vicepresidenta ha volgut recalcar com la norma valora les cures “com un element indispensable per a la sostenibilitat de la vida”, tenint en compte l’estimació del valor econòmic i social que representen i l’impacte en el PIB de l’economia de les tres C: criar, curar i cuidar.

Per a fer-ho, la Generalitat lluitarà contra la bretxa en les cures adoptant mesures d’acció positiva amb reduccions horàries per a criança i cures, que s’ampliaran una hora diària quan les demanen les persones del gènere infrarepresentat en la petició de mesures de flexibilització, o la bonificació fiscal a les empreses que incloguen mesures de compensació positiva en aquests casos.

Pel que fa a la igualtat de gènere interseccional, es duran a terme mesures per a fomentar la coeducació a les aules i la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques de medi ambient, agricultura i habitatge.

La vicepresidenta també s’ha referit a altres actuacions previstes, com ara que el Consell treballe, a través d’aquest desenvolupament normatiu, perquè l’accés als productes d’higiene menstrual siga universal, prioritzant els que són sostenibles mediambientalment.