Macarena Montesinos despluma a Pilar Alegría

La diputada del PP insistió frente a la desplumada e infeliz cacareante portavoz del Gobierno en que “ustedes no tienen vergüenza, ni la conocen”

En el parlamento español, léase Cortés, y para un comentarista político toda Sesión de Control redunda en las cuatro reglas repetidas con insistencia parvularia de posguerra. Pero bueno es quedarse frente al televisor por si alguna vez hubiera la mínima variación en el soniquete de cada cual y/o sus siglas. En esta ocasión, tuve la suerte de escuchar las inquisiciones que una diputada alicantina, Macarena Montesinos, interpelando al Gobierno con contundencia catilinaria elevando el diapasón del aplausometro.

“Maca”, como se la conoce aquí en Alicante, metida en política desde que tuvo uso de razón (su padre ya lo era), vino a darle a Pedro Sánchez donde más le duele: los medios de comunicación que no le son propicios, ni aceptan el servilismo publicitario, manteniéndose críticos con el poder (lo que se conoce en Occidente como “prensa libre”) en aras a salvar la independencia informativa y de opinión.

El Gobierno no quiere medios libres e independientes sino una prensa dócil, sometida y sin capacidad de crítica.



Por eso consideran pseudomedios a aquellos que denuncian que la mujer y el hermano del presidente han sido imputados.



Sánchez y sus principales voceros/as, Bolaños y Alegría, dirigidos por la “palmera” y folclórica María Jesús Montero, andan empeñados en instituir una nueva categoría periodística (que hasta ahora no estaba ni en las escuelas universitarias profesionales), la de “pseudomedio” con lo cual se descalifica apriorísticamente cualquier noticia o comentario que provenga de los a su entender enemigos mediáticos. Toda una legión conspiranoica con tinta de fango y bulos en la laringe. Un desiderátum de la mentira y la tergiversación que no entiende cómo salvar a España es ponerle el suspensorio del separatismo, por aquello de contentar “al macho que más mea” en la célebre frase de aquel alcalde socialista de Aspe, Ramón Berenguer.

La diputada Montesinos insistió frente a la desplumada e infeliz cacareante Pilarica Alegría en que “ustedes no tienen vergüenza, ni la conocen”, repasándole por la boquita pintada a la señora esposa y al hermanito de Pedro Sánchez, una falseando titulitis y timando (coste por determinar) a la universidad, el otro forrándose a un lado de la frontera y pagando impuestos al otro demostrando un patriotismo y honorabilidad consanguínea inequívocos. Sin olvidar al prófugo de la fregona en la cabeza, a Koldo y su jefe y beneficiario José Luis Ávalos (¡Gloria de Torrent!), Y demás enriquecimientos personales a costa de las siglas socialistas.

¿Para qué queremos Leyes y sus reglamentos si tenemos amnistías a la carta? Sánchez está convirtiendo España en una especie de Zulandia, y los “hipotéticos” defensores del pueblo, es decir fiscales (RAE: “Persona que representa y ejerce el ministerio público en los tribunales”, llegan a lo más alto de su carrera profesional si pertenecer a una minoritaria asociación progresista y de izquierdas como guardia pretoriana del regente de la tribu, el Fiscal jefe del Estado, cuyo currículum ni llega ni monta al más medianejo de sus compañeros de puñetas.

Estos no se van del sillón de la Moncloa y echándoles agua caliente, pero no creo que se atrevan a restablecer la censura franquista en su favor, dado que ni Europa lo permitiría, y la mayoría de “pseudoperiodistas” entre los que me encuentro, callaremos, aunque nos manden a la “cárcel de papel” o con barrotes.