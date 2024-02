El PSOE pregunta a Europa: ¿Es legal la zona de bajas emisiones de Alicante?

Eurodiputados socialistas elevan a la Comisión Europea lo que ya anunciaron: si la ordenanza de Bajas Emisiones aprobada por Barcala incumple la legislación europea

Los eurodiputados socialistas Domènec Ruiz Devesa, Inmaculada Rodríguez y Estrella Durá, tal y como avisamos en ESdiarioCV, han elevado a la Comisión Europea una pregunta en la que exponen si considera que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sin restricciones y sin sanciones en un municipio de más de 50.000 habitantes, como es el caso de Alicante, es compatible con las directivas europeas sobre la calidad del aire y si incumple el Pacto Verde alcanzado en el Tratado de París.

El eurodiputado Doménec Ruiz Devesa anunció hace unas semanas que el PSOE iba a denunciar en Bruselas la Ordenanza sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante sin sanciones ni restricciones porque entendía que se incumplía la legislación europea. Barcala alcanzó un acuerdo con VOX el 9 de enero de 2024 dentro de la negociación presupuestaria. La cuestión que ha traído tanta cola es que la norma no contempla restricciones de tráfico ni sanciones para quienes violen dicha normativa, detalle que a la bancada socialista le parece "escandaloso".

¿Incumplimiento de la legislación europea?

Para Ruiz Devesa la acordada ausencia de sanciones y restricciones incumplen la legislación europea sobre el clima y en particular, la directiva 2008/50 sobre la calidad del aire y el reglamento 2021/1119, que en su artículo 5 prevé que las instituciones pertinentes de la Unión y los Estados miembros garanticen un avance continuo en el cumplimiento del Tratado de París.

Barcala es una calamidad política que no tiene ninguna visión de futuro para nuestra ciudad

Ruiz Devesa insiste en que esta ordenanza incumple lo dispuesto en el PNIEC 2021-2030 y el artículo 14 de la Ley 7/2021 que establece que 'una zona de bajas emisiones es el área delimitada por una Administración pública, (...) en la que se aplican restricciones al acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero'.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, ha vuelto a denunciar que este alcalde se ha colocado al lado de VOX y que no le interesa el bienestar de la ciudadanía alicantina. “Barcala es una calamidad política que no tiene ninguna visión de futuro para nuestra ciudad; es un alcalde mediocre que no se preocupa por el futuro y solo mira por sus intereses y ambiciones personales”.