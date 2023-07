UEPAL pide "un frente común" para fortalecer la competitividad de la industria.

Los empresarios alertan de la falta de mano de obra cualificada y reclaman incentivos que potencien la Formación Profesional entre los jóvenes.

La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL), que ha celebrado en Ibi su reunión ordinaria de la Junta y del Comité - donde ha sido recibido por su nuevo Presidente, Bernardo Guillén - ha reclamado a todas las administraciones con competencias “un frente común” para trabajar de manera conjunta y coordinada con el tejido empresarial de la ciudad para generar a corto plazo más suelo industrial, garantizar el suministro eléctrico para atender la demanda y fomentar los ciclos formativos que la industrial de la Foia de Castalla.

UEPAL, según su presidente César Quintanilla, se suma así a las exigencias de IBIAE, la entidad comarcal de la industria de Ibi y del resto de la comarca de la Foia de Castalla, sobre necesidades básicas que también se repiten en el resto de territorios de la provincia.

Quintanilla destacó la “importancia estratégica que tiene Ibi y el conjunto de la Foia de Castalla en el sector industrial de la provincia de Alicante, pero necesitamos un frente común de todos - administraciones y empresarios - para desatascar algunas cuestiones fundamentales para asegurar a las más de 1.800 empresas que se asientan en esta comarca”.

En este sentido, el director de IBIAE, Héctor Torrente, señaló que “la falta de suelo es necesaria para atraer más empresas, pero también para atender las necesidades de las actuales. Hoy vemos industrias que reparten sus instalaciones en naves diferentes. Esta diversidad de espacios de actividad dificulta mantener los niveles de competitividad: nos hace falta suelo desde hace 17 años y seguimos igual”. Además, apuntó a la insuficiente capacidad de la red eléctrica que debe abastecer a la población más al fuerte consumo de las empresas de la ciudad. En la actualidad, existe el problema del vertido a la red del caudal de energía fotovoltaica que generan las empresas en periodos de baja actividad y cuando menor es su consumo ante la incapacidad de absorción que también presenta la red.

El presidente de UEPAL señaló que “si todos sumamos estamos convencidos de que será posible salir fortalecido. Ibi y su entorno deben ser considerados estratégicos, acumulan un tejido empresarial con gran impacto en sus respectivos mercados nacionales e internacionales”. Quintanilla considera que la falta de suelo industrial “se está convirtiendo en uno de los grandes lastres de crecimiento económico de toda la provincia”.

Formación y falta de trabajadores

UEPAL e IBAE también se hicieron eco de una realidad que sufren diferentes sectores económicos: la falta de mano de obra formada y cualificada. En la actualidad, los ciclos medios y superiores de Plástico y Caucho no cubren todas las plazas ofertadas. “Tenemos un serio problema, donde la gente joven no está interesada en nuestras actividades, y donde los ciclos de FP vinculados a la industria local no tienen mucha demanda”, ha comentado Torrente.

Quintanilla señaló que es importante hacer pedagogía sobre la formación profesional, las salidas laborales que permite este tipo de curriculum reglados y las posibilidades de crecimiento, tanto profesional como académico que ofrecen. “La FP actual ya es formación de primera. Uno, porque garantiza casi el 100% la empleabilidad antes de terminar la etapa de estudios; dos, porque abre un abanico laboral impresionante, puesto que genera expertos muy cotizados en España como en el resto de Europa”, ha añadido.