El estremecedor relato de la viuda del asesinato de Gata: "David yacía muerto"

La localidad de Gata de Gorgos mantiene el luto y todavía las banderas ondean a media asta por el asesinato a sangre fría a un hombre con un bate de béisbol y palos. Mientras tanto, los tres detenidos pasan hoy mismo a disposición judicial. El crimen pasará a ser investigado por los juzgados de Denia. La novia de la víctima, María, testigo de los hechos ha narrado cómo aconteció la tragedia que ha conmocionado a toda España.

Era alrededor de las 16.46 horas en la céntrica calle de Les Moreres. David, de 38 años, se encontraba trabajando en su tienda de tatuajes cuando decidió ir al bar más cercano junto a su pareja a comprar agua sin esperar lo que iba a suceder. Los agresores comenzaron a increpar a María y David intervino. "A dos calles de donde vivimos mis hijos mis suegros, David y yo", ha comenzado a relatar la novia de la víctima en shock en una entrevista en el programa Vamos A Ver de Telecinco. "Y se encontró con dos personas de origen marroquí... con dos palos... perdón tengo que... en el suelo ya David tirado, ensañándose con él", ha contado con dificultades para hablar y ha continuado: "El amigo quiso hacer algo para separarlos pero cuando quiso separarlos David ya yacía muerto en el suelo".

A su llegada, los agentes de la Policía Local iniciaron la reanimación cardiopulmonar, hasta la llegada de los medios sanitarios, que encontraron a la víctima en parada cardiorrespiratoria con diversos traumatismos en el tronco, la cara y el cuello. Los equipos médicos continuaron con las tareas de RCP avanzada, pero no pudieron recuperarlo y confirmaron el fallecimiento del hombre.

Desde ese momento las Guardia Civil ha localizado y detenido uno a uno a los presuntos homicidas. El mismo día de los hechos a a un hombre de 35 años, el domingo lograron capturar a un segundo sospechoso y finalmente los detenidos ascienden a tres individuos. Este lunes los tres acusados de matar a la víctima pasan a disposición judicial. La investigación se está llevando a cabo el equipo territorial de la policía judicial de Altea coordinada por el equipo de homicidios de la comandancia de la Guardia Civil de Alicante.

