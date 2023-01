Puig apela al "diálogo" y Mazón plantea ir a los tribunales por el trasvase

El presidente confía en que no se apruebe el plan hidrológico del Gobierno y reprocha el "alboroto electoralista" mientras que el líder del PP critica la "falta de defensa" de la Generalitat

Este martes se aprueba el plan hidrológico del Gobierno que efectúa el recorte del trasvase Tajo-Segura y que por consiguiente perjudicará a los regantes de Alicante en detrimento de otros territorios. Ni con un informe del Consejo de Estado destacando la falta de coordinación y de mecanismos técnicos de control del caudal, ni con la presión de los regantes concentrados esta mañana en La Moncloa, ni con la postura enfrentada de la Generalitat. A falta del visto bueno del Consejo de Ministros, lo más previsible es que se de luz verde al acuerdo.

Las alegaciones presentadas por la Generalitat no obtuvieron respuesta, pero el presidente Ximo Puig no pierde la esperanza. El jefe del Consell asegura que pase lo que pase" se continuará "reivindicando y dialogando" y espera que "buscar puntos de encuentro".

Sobre si la cree que puede influir la manifestación que se celebra en Madrid, Puig ha indicado que no lo sabe y que cree que "hay que mantener una mirada objetiva, buscar soluciones, reivindicar y dialogar" para tener "garantizada el agua para siempre". "No queremos alboroto electoralista, lo que queremos es soluciones reales", ha insistido.

Por su parte, el presidente del PPCV y también presidente de la Diputación de Alicante da un paso más. Carlos Mazón, con menos confianza que Puig en el Consejo de Ministros, se ha comprometido con defender el trasvase Tajo-Segura "en los tribunales, en la calle, con la verdad y con argumentos". Ha subrayado que trabajarán en "todas las vías posibles". "El trasvase no solamente se defiende en los despachos, y lo estamos haciendo; no solo con alegaciones, que lo estamos haciendo; no solo con argumentos técnicos, científicos y reales, y lo estamos haciendo.

Mazón ha criticado la "falta de defensa" de la Generalitat, que "se abstuvo en el Consejo del Agua" y provocó "un daño irreparable a la hora de un relato de defensa". "¿Cómo es posible que todas las comunidades del PP votaran en contra y fuera precisamente la Comunidad Valenciana de Ximo Puig la que se abstuvo en el Consejo del Agua, que ha venido antes de todas las resoluciones que están a punto de ocurrir?", se ha preguntado. "Esto nos ha dejado atónitos a todos, me parece una gestión injustificable", ha añadido.