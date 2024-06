Son Hogueras y en la Generalitat se come esta comida típica alicantina

Se trata de otra ocasión en la que Carlos Mazón hace gala de su alicantinismo en el Palau de la Generalitat

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, acompaña a los alicantinos en sus fiestas y tradiciones aun estando en el Palau de la Generalitat. En esta ocasión, vemos como recibe un 'regalo' en forma de una de las comidas más típicas alicantinas en las fiestas de Hogueras: Coca amb Tonyina y Bacores.

El alicantino Mazón no se despega de su Alicante querida, por mucha agenda que tenga, pues desde que empezaron las fiestas el jueves 20, no ha parado de visitar ninots y racós, tal y como comenta en RRSS: "Todo Alicante huele ya a coca amb tonyina i bacores. Un aroma evocador para mí que mis compañeras del Palau me regalaron y que podéis encontrar en cada barraca".

No es la primera vez

Carlos Mazón no se esconde al hacer gala de un alicantinismo en Valencia, bien lo pudieron ver todos cuando el Hércules CF ascendió a 1RFEF, el día siguiente Carlos Mazón fue al Palau con una chaqueta del club alicantino.