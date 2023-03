Guerra del agua: Puig pasa de la Diputación mientras Murcia les tiende la mano

El presidente del organismo provincial lamenta que Ximo Puig le haya negado una reunión y tenga que buscar aliados fuera de la Comunidad Valenciana.

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha anunciado que el próximo 3 de abril interpondrán un recurso contra el decreto del Plan Hidrológico del Gobierno, que recorta el trasvase del Tajo-Segura. También ha adelantado que mantendrá una reunión de trabajo con el Gobierno de la Región de Murcia porque el 'president' Ximo Puig "ha rechazado una acción conjunta" con la institución que representa a los municipios afectados.

El recurso de la Diputación de Valencia se presentará de forma independiente al de la Generalitat ya que, según ha explicado Mazón, el de Ximo Puig no "evita el daño inminente que es el recorte y la elevación del caudal de 6 a 7". "Contra eso no recurre" a diferencia de la Diputación que plantea medidas cautelares contra el aumento del caudal ecológico. Por este motivo valora que las acciones legales de la Generalitat son "humo". "Una rendición a plazos", ha añadido.

Hoy, por primera vez en muchos años, vamos por primera vez a los tribunales no para recurrir ni anular unas decisiones sino para defenderlas.

Y, afortunadamente, son las primeras que van en la dirección del propio #Tajo.

Los intereses de mi tierra por encima de todo lo demás. pic.twitter.com/xmaNKcL9W4 — Emiliano García-Page (@garciapage) March 23, 2023

Asimismo, el también candidato a la Presidencia de la Generalitat ha criticado que el dirigente de Castilla La-Mancha "pinta más en Madrid que Ximo Puig". Así se ha pronunciado después de que el Plan Hidrológico final perjudicara a los regantes del sur de Alicante en detrimento de los manchegos y después de que el Ministerio no respondiera a las alegaciones presentadas por la Generalitat. Además, le ha reprochado su escasa influencia en otros temas determinantes para el territorio valenciano: "Puig no pinta nada en con el presupuesto, ni con el agua, ni puerto, ni financiación. No influye y no revivida".

Mazón ha recordado que la Diputación de Alicante dispone de la Comisión Provincial del Agua, a diferencia de la Generalitat y lamenta que Puig haya "rechazado una acción conjunta, ni una reunión técnica" lo que ha llevado a la institución a busca alianzas fuera de la Comunidad Valenciana. El presidente provincial ha adelantado que tiene prevista una reunión de trabajo con Murcia "y no con mi presidente de mi Comunidad que es del que más esperaba que defendiera la provincia de Alicante". "Al ver su recurso ya sé por qué he visto la rendición", ha concluido.