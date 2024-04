À Punt retransmet en directe les entrades de Moros i Cristians d’Alcoi

La televisió pública ofereix més de huit hores de televisió en directe per a donar cobertura a aquesta festa d’interés turístic internacional

Alcoi enceta els dies grans de la festa de Moros i Cristians aquest dissabte 20 d’abril. És un espectacle únic amb molta història i gran vistositat que retransmetrà À Punt perquè puga disfrutar-se en tota la Comunitat Valenciana. Al matí a les 10:30 hores, la radiotelevisió valenciana emetrà en directe l’entrada cristiana, i a la vesprada a les 17:00 hores l’entrada mora.

En un programa especial en directe des d’Alcoi, Ferran Cano i Reis Juan seran els encarregats de contar tots els detalls del dia de les entrades, amb la participació d’alcoians i alcoianes ben coneixedors de la festa i les curiositats de les capitanies i alferesies d’enguany.

Berta Báidez, Carles Navarro, Claudia Argent i Rosa Porta seran els reporters que des del carrer ens acostaran les històries més emotives dels protagonistes i del públic present. Alcoi preveu enguany una assistència multitudinària, ja que a una setmana de l’esdeveniment ja s’havien esgotat les 22.000 cadires que el consistori col·loca al llarg del recorregut.

Per a traslladar l’espectacularitat de la festa de Moros i Cristians d’Alcoi, À Punt desplegarà un ampli dispositiu tècnic i humà. Un dron, nou càmeres operades, dues càmeres de 360 graus, i un gran equip d’operadors de so per al seguiment de les bandes de música que acompanyen les filaes. L’objectiu és mostrar la riquesa cultural d’aquest espectacle audiovisual des de tots els angles possibles.

En total està previst que la televisió pública oferisca més de huit hores de televisió en directe per a donar cobertura als Moros i Cristians més universals de la Comunitat Valenciana. Les festes d’Alcoi estan declarades festa d’interés turístic internacional des del 1980 i enguany se celebren del 20 al 22 d’abril. La festivitat es divideix en tres dies i es coneix com a trilogia festera: el primer és el de les entrades, el segon es dedica al patró Sant Jordi i el tercer és l’alardo. Commemoren les sublevacions dels musulmans que vivien a la zona i que expliquen que sant Jordi es convertira en patró d’Alcoi, perquè la tradició diu que va eixir en defensa dels pobladors.

15.000 alcoians i alcoianes participen directament desfilant, ballant o tocant en les desfilades a més de modistes, indumentaristes, perruquers, maquilladors, carrossers i altres sectors involucrats indirectament en la festa. A banda estan els visitants, que venen d’arreu del món a disfrutar de la festa.

Comentaristes experts en les entrades

Alguns dels alcoians que ens acompanyaran en la narració de l’entrada cristiana son: Alfredo Llorens, apassionat i estudiós de la festa, de la filà Marraqueix; Sílvia Gómez, assessora musical de l’Associació de Sant Jordi i membre de la Junta Directiva; i Maria Garcia, periodista i festera de la filà Xanos.

Per a l’entrada mora comptarem amb Carmina Almuzara, de la filà Els bascos; Paco Amaya, fester i professor d’orquestra i banda del Conservatori Musical de Torrent i assessor musical de l’Associació de Sant Jordi; i Jenny Ramírez Gadea, historiadora de l’art i coreògrafa en la capitania cristiana i mora d’enguany.