La Universitat d’Alacant aposta per ser seu de l’Acadèmia Diplomàtica Europea

La rectora ha presentat avui l’informe que avala aquesta proposta que compta amb el suport de la Generalitat

La Universitat d’Alacant ha presentat avui l’informe que dona suport a la candidatura com a seu de l’Acadèmia Diplomàtica Europea, una iniciativa que la Generalitat Valenciana considera "d'interès estratègic" per a la Comunitat Valenciana.

"Apostem i oferim la nostra Universitat per a albergar aquesta formació internacional", ha assenyalat Amparo Navarro, rectora de la UA, qui ha fet públic avui, a la Seu Universitària, Ciutat d’Alacant, el resultat de l’informe juntament amb el director general d’Universitats de la Generalitat Valenciana, José Antonio Pérez Juan, i el degà de la Facultat de Dret de la UA, Jaume Ferrer. L’informe ha sigut realitzat pels professors de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals Jorge Urbaneja, Millán Requena i Jaume Ferrer.

Ferrer ha explicat com, en aquests moments, el Col·legi Europeu de Bruges està desenvolupant un programa pilot d’Acadèmia Diplomàtica de la Unió Europea, en el qual participen 50 diplomàtics. "Sense perjudici que l’acadèmia continue amb la seua activitat, Alacant es postula amb una proposta de la Universitat d’Alacant que es concreta en el marc de les activitats de formació dels diplomàtics europeus, de manera que s’hi impartiria un mòdul docent sobre relacions euromediterrànies, de dues setmanes de duració, per experts acadèmics i per professionals de l’àmbit diplomàtic, polític, militar, social i econòmic", ha matisat.

Jaume Ferrer també ha comentat que, com consta en l’informe, "amb això, es proposa una formació equilibrada de caràcter teoricopràctic, a través de la qual s’estudie i es debata sobre els problemes principals de la regió euromediterrània, sempre des d’una perspectiva eminentment pràctica i interactiva".

"L’acció europea en l’exterior no ha tingut efecte en els conflictes com l’israelianopalestí, el de Líbia o Síria", ha assegurat el degà de Dret, qui ha assenyalat que "aquestes situacions tenen repercussió directa a Europa i por això és important que els diplomàtics estiguen formats especialment en aquest àmbit".

"La Universitat d’Alacant compta amb els mitjans materials i humans necessaris per a impartir aquesta formació sobre les relacions euromediterrànies. Per a la província d’Alacant i per a la Comunitat Valenciana, i també per a Espanya, seria molt positiu que s’aconseguira aquest objectiu. Es confirmaria així, una vegada més, la innegable projecció internacional i europea de la província d’Alacant, com també de tota la Comunitat Valenciana. En definitiva, cal propugnar el suport de les institucions públiques municipals, provincials, autonòmiques i estatals, com també de la societat", segons ha afirmat Ferrer.

Així mateix, José Antonio Pérez Juan ha volgut deixar clar el "suport entusiasta de la Generalitat a la candidatura" ja que "Alacant és un lloc excepcional un lloc idoni perquè es convertisca en el bressol dels diplomàtics europeus".

Per part seua, Pablo Broseta Dupré, secretari autonòmic de Representació davant de la UE i les Comunitats Autònomes, ha assegurat que "és absolutament necessari tenir representació diplomàtica europea" i ha assenyalat les fortaleses d’aquesta candidatura, com el caràcter mediterrani d’Alacant i la projecció internacional de la seua Universitat.

L’informe s’ha fet en el marc d’una subvenció concedida per la Presidència de la Generalitat València, RESOLUCIÓ de 22 d’agost de 2022, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Universitat d’Alacant, per a la promoció i el foment d’activitats d’interès públic, sociocultural, econòmic o humanitari de la Comunitat Valenciana (DOGV 9671, de 29 d’agost de 2023).