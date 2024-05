Puente se compromete a liberalizar el peaje de AP-7 en Alicante

El ministro de Transporte considera que esta acción es fundamental, hasta la construcción del tercer carril, para "descongestionar" el tráfico de la A-70.

Nueva visita de Óscar Puente a la Comunitat y nuevo 'gran' anuncio. Tras la ampliación del Puerto de Valencia, o las futuras ampliaciones de los aeropuerto de Manises y el Altet, el ministro de Transportes, durante su intervención en el Foro 'Conexiones e infraestructuras para Alicante', ha anunciado que hará "todo lo que esté en su mano" para liberalizar lo AP-7 en la circunvalación de la ciudad, con el objetivo de "descongestionar" el tráfico, hasta la construcción del tercer carril, de la A-70.

Puente ha destacado que ha pedido informes sobre liberalizar el peaje de la AP-7 en Alicante para descongestionar la A-70, ya que considera que en esta autovía hay "un problema muy serio", con tramos por los que circulan 95.000 vehículos al día, 86.000 en otro tramo y 75.000 en otro.

"Obviamente, nos tenemos que plantear ese tercer carril que se está reclamando, pero esto es una solución a muchos años vista", ha advertido, ya que ha apuntado que supondría alrededor de 300 millones de euros de inversión, además del tiempo de estudios, proyectos y licitación, mientras que cree que necesitan "soluciones ya, porque hay mucho tráfico, hay congestión y hay siniestrabilidad".

En este sentido, ha apuntado que utilizar la AP-7 solucionaría "una parte importante" del problema, ya que según los estudios que han realizado, permitiría transferir unos "20.000 vehículos diarios de la A-70 a la AP-7".

Por ello, ha destacado que tienen "una solución en la mano" que permitiría resolver, "al menos inicialmente", la situación, mientras trabajan en el tercer carril, que ha insistido en que "va a llevar mucho tiempo".

"He abierto esta reflexión en el Ministerio y, salvo que me encuentre con algún problema de carácter legal con Hacienda, o no sé los problemas que podremos tener. Pero salvo que existieran ese tipo de problemas, lo razonable es que liberemos los peajes de la AP-7 y permitamos esa transferencia de tráficos de la A-70 a la AP-7", ha subrayado.

Además, ha precisado que el trasvase a la AP-7 permitiría también el tráfico pesado, que es "tremendamente lesivo, contribuye a la congestión y a la siniestrabilidad". No obstante, ha insistido en que están trabajando en ello y todavía no hay que "darlo por hecho", pero ha puntualizado que al tratarse de una solución "de corto plazo" deberán tomar una "decisión temprana".

"La situación de Alicante es una situación excepcional, porque no hay ningún tramo con este volumen de tráfico y con una alternativa de una autopista en paralelo que permita una descongestión inmediata de este calibre. Por lo tanto, que no se emocionen en otros territorios. Estamos hablando ya de seguridad, no solo de descongestión, ni una cuestión económica", ha sostenido.

El titular de Transportes ha destacado que el Gobierno, desde 2018, ha liberado mil kilómetros peajes, "a medida que las concesiones han ido venciendo" y ha señalado que deberán llegar a un escenario donde se decida cómo se quieren pagar las autopistas o autovías, para lo que cree que es necesario tener "un escenario homogéneo".

"Creo que hay que poner el contador a cero. Nuestra idea es llegar a un punto en el que no haya peajes, en el que todos estemos en las mismas condiciones y, a partir de ahí, tomemos una decisión", ha resaltado, y ha precisado que será cubrirla con impuestos o con pagos de los usuarios.

Corredor Mediterráneo

Durante su intervención, el ministro también ha puesto en valor la inversión del Gobierno en el Corredor Mediterráneo, que ha afirmado que ha sido de "más de 6.400 millones de euros licitados en seis años". "En 2018, el 90 por ciento del Corredor estaba sin definir, sin un solo papel. Hoy tenemos un plan secuenciado de actuaciones, completamente definidas. Cada tramo del Corredor está en marcha. Se ha aprobado la adaptación del nudo de La Encina-Alicante, que es la última pieza que necesitábamos para lanzar las obras al 100% del Corredor entre la frontera francesa y Almería, que es a lo que podemos aspirar en esta legislatura", ha resaltado.

En este sentido, ha cuestionado el rechazo del PP español al Mapa de Infraestructuras de Europa, que aunque Puente ha admitido que no les satisface "completamente", sí considera que "el balance y el reglamento es bueno y hace avanzar" en el Corredor Mediterráneo.

Por otro lado, en cuanto a las quejas de la provincia de Alicante por ser "la peor tratada", Puente ha sostenido que su Ministerio presupuestó 166 millones de euros en 2023, de los que se ejecutaron 102 millones, por lo que "no es, ni de lejos, la última provincia, con menos inversiones ejecutadas", al tiempo que ha añadido que algunas infraestructuras que se desarrollan fuera de la provincia también benefician a Alicante.