La Impresión de la implosión

Feliz fin de semana. Junio se nos acaba, el verano nos aborda con su calor y éste se va convirtiendo en la tónica de este "estío", en el que la mayoría de mortales, vamos imaginando ya, unas vacaciones.



El mar nos invita a dar paseos vespertinos, mojándonos los pies y recibiendo la brisa marina, fresca y salada, en cuyo "regazo" vamos poniendo las preocupaciones del día pasado y del día por venir. Así somos los levantinos que, sin saber cómo, encontramos soluciones a nuestros problemas en ese ficticio diálogo con las olas del Mediterráneo que nos acompañan siempre.



Para cuando usted lea esta crónica, esta opinión, será consciente ya, de que no precisaremos llevar mascarillas en la farmacia y parece ser que en centros de salud, tampoco. Por fin algunos farmacéuticos nos conocerán con la cara completa, otros, los que ya nos conocían, verán si nos hemos hecho muy mayores, o no, pues no nos veían así desde el 2020, cuando un "pajarito" nos dijo por la tele que la solución era ir "enmascarados" y así no nos contagiaríamos. Aquel día, recuerdo perfectamente, perdió el empleo Ana María, la chica que anunciaba una maravillosa sonrisa en las clínicas odontológicas. Pobre mujer, pensó que jamás volvería a trabajar con esa boca tan perfecta y esos dientes tan blancos que Dios le había dado. Estuvo tiempo sin vender una foto ofreciendo su sonrisa, porque lo único que veíamos en la calle era gentes con mascarilla. En algún momento debió pensar: "Yo me vuelvo a mi pueblo a cuidar el ganado con mi padre", pero no, volvió cierta normalidad y la volvieron a llamar para salir en los anuncios. Ana María sigue trabajando prestando su sonrisa al marketing y la publicidad. Por las noches, estudia Derecho y antes de acostarse se lava muy bien los dientes, que son su modo de vida, aunque ya le han advertido que con la inteligencia artificial, pronto la sustituirán, esos labios y esos dientes serán totalmente digitales, fruto de unos cálculos de un microprocesador al que más de uno le atizaría unos adjetivos muy despectivos y algún que otro golpe, pensando que allí dentro estaba encerrado el mismísimo demonio. Por resumir la noticia les diré que esa mascarilla que han usado alguna que otra docena de veces y que tienen guardada en el bolso o en el pantalón, para cuando van a la farmacia, ya la pueden tirar, no es necesaria, hasta ahora y después de tantos usos, no era útil, ahora, además, no es preciso ponérsela.



Mientras paseo me aborda una señora mayor por la calle, es decir, una señora de mi edad, porque yo no soy un chiquillo. Me pregunta si yo soy el que sale en la tele en el programa de Sálvame, al mirarla veo que tiene la marca en la nariz de un uso habitual de gafas, pero que hoy no las lleva puestas. Me apresuro a preguntarle qué necesita y ella me dice que ha perdido las lentes, así que la ayudo a buscarlas en el bolso hasta dar con ellas. Se las limpio y la ayudo a ponérselas pensando que ya saldrá de la duda y se dará cuenta de que soy un alicantino más. Mi sorpresa es que me mira con las gafas puestas y me dice que ahora mismo se lo va a contar a su amiga, que ha estado con el de Sálvame y que le ha ayudado a ponerse las gafas. No era la vista lo que le fallaba, era otra parte del cuerpo, así que cierro los ojos y rezo para mis adentros: "Señor sálvame" y el Señor, que es muy generoso siempre, me dice: "Ves cómo eres el de "Sálvame", así que ahora despídete y sigue tu camino". Me quedaré sin saber a quien se refería la señora porque el programa se acaba. No ha podido "salvarse" a sí mismo. La mediocridad del programa ha acabado con él.



Se acabó también la vida del "Titan", un aparato submarino que tenía como objetivo llegar a los restos del Titánic, pero he aquí que se acabó con él la vida de los que habían pagado el viaje y que estaban dentro. Los servicios del ejército hablan de implosión, que es algo así como reventar para dentro. No debió ser fácil la situación. Me imagino yo, que el que dirigía el invento dijo: "Señores tenemos problemas en el control técnico y esto va a implosionar", entonces un señor que iba dentro, que habría pasado una vez las vacaciones en Oviedo dijo: "Entonces ¿no vamos a ver el Titánic?". Y ya no habría nada más grabado en la "caja naranja", porque el artilugio tendría una caja que recogería todos los movimientos y conversaciones, como en los aviones pero, en este caso, la habría instalado un valenciano, de ahí el color.



Para que se hagan una idea muy gráfica, implosionar es lo que le está pasando a SUMAR. Dentro se habla de que se pusieron pegas a algunos miembros de PODEMOS, otros hablan de que no ha habido una consulta para la toma de decisión de quién o quiénes liderarán, otros han puesto condiciones como garantizar una consulta sobre la independencia catalana, en fin, cada uno va explotando por dentro, sin causar daños al exterior, pero provocando una deformación, porque físicamente hay más presión dentro de SUMAR, que en la calle. Si comprueban en un diccionario de física, verán que corresponde el concepto perfectamente.



Lo que sí que ha explotado en estos días es Alicante, con sus Hogueras de San Juan o Fogueres de Sant Joan. Ha habido mascletás, ha habido racós y barracas en mitad de las calles, mucha música hasta las cuatro de la madrugada y muchos trabajadores que no tenían vacaciones y que cada mañana iban a "mediodormir" a sus puestos y lo digo por experiencia. Alicante es así y las fiestas son así. A pesar de todo esto o gracias a todo esto, me llenó de emoción ver a uno de mis hijos y a su pareja asistiendo a la "Ofrenda de flores a la Virgen del Remedio" y también ver a la representante de las Fiestas de Elche, la Dama de Elche viviente acompañando, en esa ofrenda, a representantes de las Hogueras. Es precioso ver a dos ciudades unidas por las Fiestas y por "La Mare de Deu", que en ambas ciudades es fielmente venerada.



El tiempo nos seguirá trayendo calor, pero aquí, en este Levante, estamos acostumbrados a ver cómo el calor se torna en tormenta en algún momento. Quizá nos avise la AEMET que puede que llueva y eso será un regalo más de nuestra naturaleza, créanme.



Les dejo un reto gastronómico creativo para el fin de semana. Esas legumbres que tan bien casaban con chorizo o carne, combínenlas en verano con pescado, almejas o marisco. Les sorprenderá el valor que toman unas judías blancas, unas lentejas o unos garbanzos. No se olviden de llevarles el recuerdo de un vino blanco que bien podría ser del "Somontano", que los da muy ricos. Esas vides cultivadas en terrazas de los valles que desembocan en la zona norte de la depresión del Ebro, son de una excelente calidad.. Una uva Chardonnay podría estar bien, convertida en un Enate. La relación calidad precio es buena y, efectivamente, nos traslada a zonas tranquilas, verdes, en las que el aire es fresquito, perdurando en él, el olor a plantas aromáticas silvestres, uniendo naturaleza, tiempo y vida.



A mí, mientras tomo un vino, me gusta mirar a las personas con las que estoy, intento retener, en los cinco sentidos, el momento. Será irrepetible pero lo habré saboreado tan intensamente que algo quedará en el recuerdo. Cada día me emociona un poco más la vida.



Sergio Morales Parra