El Síndrome de Down: Una prioridad para las instituciones alicantinas

El Ayuntamiento secunda las reivindicaciones del acceso a la formación y el empleo, además de potenciar la visibilidad de este colectivo por parte de las instituciones

El Ayuntamiento de Alicante se sumó a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down en un acto celebrado en el Salón Azul, al que asistió el vicealcalde, Manuel Villar, la concejala de Derechos Públicos, Begoña León y otros miembros de la corporación municipal, junto a la presidenta de la asociación Down Alicante, María Teresa Rodríguez, y varios socios.

Un deber para la sociedad

León destacó que el Día Mundial del Síndrome de Down es una ocasión "para recordar la importancia de la inclusión, la diversidad y el respeto hacia todas las personas, independientemente de sus diferencias" y señaló que es deber de toda la sociedad garantizar que este colectivo "tenga acceso a la educación, el empleo, la atención médica y el apoyo necesario para llevar vidas plenas y satisfactorias".

La concejala de Derechos Públicos recordó que el Síndrome de Down es una condición genética que afecta a millones de personas en todo el mundo y apuntó que "más allá de las estadísticas y los diagnósticos médicos, cada persona con Síndrome de Down es única, con sus propias habilidades, sueños y contribuciones que ofrecer al mundo". Desde la concejalía de Derechos Públicos "queremos celebrar esas habilidades y reconocer el valor y la alegría que cada persona con Síndrome de Down aporta a nuestras vidas", añadió.

Conseguir una integración real

El vicealcalde, Manuel Villar, agradeció a Down Alicante las "casi tres décadas de trabajo incansable que lleva a cabo" en favor de las personas con Síndrome de Down y destacó que hoy "es el día en que debemos darles visibilidad, aquella que nos lleve a conseguir que su inclusión e integración en la sociedad sea real". También "reafirmar nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades". Villar apuntó que el papel de las instituciones "debe ser el de colaborar y potenciar en todas aquellas acciones de concienciación, visibilidad y colaboración que se lleven a cabo, así como seguir adoptando todas las medidas que sean necesarias para conseguir esa integración real".

Este año, las reivindicaciones del colectivo se centran en el empleo y la formación. La presidenta de la asociación Down Alicante, María Teresa Rodríguez, lamentó que el 95 % de las personas con Síndrome de Down no consiguen trabajo y aseguró que "esto es injusto y queremos cambiarlo". Para ello, reclamó para las personas con Síndrome de Down formación a lo largo de la vida, prácticas en la administración pública, una remuneración justa en las prácticas laborales, políticas de empleo inclusivas y equitativas, adaptación de programas de inserción laboral y acompañamiento.

Reivindicaciones por parte del colectivo

Tres jóvenes con síndrome de Down, Bárbara, Teresa y Marta, leyeron un manifiesto en el que indicaron que "todas las personas con Síndrome de Down y no sólo algunas, queremos tener las mismas oportunidades para la educación, para el ocio, para el empleo". Reivindicaron el hecho de "poder elegir nuestro futuro, decidiendo aquello que nos guste más" y declararon:" Queremos un futuro con sueños que se cumplan".