Xàbia un programa lleno de actos para celebrar el 75 aniversario de les Fogueres

El Ayuntamiento ha presentado toda una serie de actos para conmemorar el 75 aniversario de la celebración de estas fiestas en la localidad alicantina.

El Ayuntamiento de Xàbia ha presentado su programación para les 'Fogueres de Sant Joan', una festividad que este2024 celebra su 75 aniversario y, para ello, desde el consistorio se han preparado toda una serie de actividades que harán que estas fiestas sean todavía más especiales para los vecinos y vecinas de la localidad.

Programa

Miércoles 12 de junio: Montaje de cadafales

10:00.- Montaje de cadafales en el aparcamiento de la avenida Palmela, hasta las 18.00 horas.

Jueves 13 de junio: Pregón

14:00.- Apertura oficial de casales de “Penyes Santjoaneres”

20:00.- Pasacalle de la Corte de Honor, Damas y Reinas, desde la plaza Marina Alta hasta la plaza de la Iglesia. Itinerario: Plaza Marina Alta, Príncipe de Asturias, Oms, Nou, Sant Vicent, Sant Joaquim, Virgen de la Merced, Foguerer, Ramón Llidó, Tarongers, Groc de Sala, Ramón Llidó, Foguerer, Ronda Sur, Arquitecto Urteaga, Thiviers, Avenida Juan Carlos I, Cervantes, Avenida Alicante, Ronda Norte, plaza Celestino Pons y plaza Iglesia.

21:00.- Pregón de las fiestas a cargo de las Reinas y las autoridades municipales

22:30.- Sopar de cabasset, en la plaza de la Constitución. La Comissió de Fogueres ofrecerá la bebida

00:00.- Los quintos, peñas y pueblo en general, acompañados por la xaranga, cantarán a las imágenes de Sant Joan. A continuación, discomóvil Despiporre, en la plaza de la Constitución hasta las 3.00 horas.

Viernes 14 de junio.

18:00.- Pasacalle de los festeros y festeras para visitar los sectores Thiviers, Freginal, Port y Arenal. Itinerario Thiviers y Freginal: Portal del Clot, Tirant lo Blanc, Juan Ramón Jiménez, Historiador Escolano, Thiviers, Arquitecto Urteaga, Ronda Sur, Gabriel Miró, Sant Jaume, Ramón Llidó y Molí de la Safranera. // Itinerario Puerto: Manuel Bordes Valls, Joan Fuster, Jaume I, plaza Adolfo Suárez, Santísimo Cristo del Mar, Sertorio, Jaume I y Manuel Bordes Valls // Itinerario Arenal: Avenida Libertad y Paseo del Tenista David Ferrer.

22:30.- Noche de conciertos. La noche comenzará con la actuación de Arsènic, que se despide de los escenarios con un último concierto. Seguirá Xavi Sarrió y para acabar concierto del grupo The Yets y DJ Cate hasta las 4:00, en la plaza de la Constitución.

Sábado 15 de junio.

8:00.- Despertà, con cohetes, por las calles del Centro Histórico, a cargo de la Quintà 25 aniversario “Molta Festa i poc trellat”.

10:00.- Almuerzo barbacoa ofrecido por la Comissió de Fogueres en el recinto taurino.

12:00.- Concentración de quintades en el recinto taurino de la avenida Palmela (estación de bus) donde se desarrollarán juegos populares y acuáticos.

19:00.- Espectáculo Mónaco Party que combina orquesta con DJ y otras sorpresas en la plaza de la Constitución.

00:00.- Macrodisco Sos Animation, en la plaza de la Constitución hasta las 5:00.

Domingo 16 de junio

11:00.- Suelta de carretones

12:00.- Inauguración del baret dels Bous. Suelta de vacas y dos toros de la ganadería “La Hermandad” en el recinto de la avenida Palmela, donde tendrán lugar los festejos taurinos.

18:00.- Concentración de peñas Santjoaneres y Comissió de Fogueres en la plaza de la Constitución para recoger a la Quintà 2024 “A Cabassaes” y bajar en pasacalle al recinto taurino acompañados de una xaranga.

19:00.- Entrada de toros y vacas de la ganadería “La Paloma”. A continuación, concurso de ganaderías con “Benavent”.

22:00.- representación de la obras “Trash” en la que se mezcla reciclaje, percusión y humor, en la plaza de la Constitución.

23:45.- Entrada de toros y vacas de la ganadería “Els Coves”. A continuación desafío de las ganaderías “La Paloma” y “Els Coves”, con un toro y tres vaca de cada ganadería.

00:30.- Discomóvil “Fogueres musicón” con el DJ Javi Mengu, en el recinto taurino hasta las 3.00 horas.

Lunes 17 de junio

16:00.- Torneo de Pilota en el trinquet de Xàbia, organizado por las peñas “El Patrocini”, “D’On no hi ha no se’n pot traure”. Habrá servicio de barra.

18:00.- Entrada de carretones y carretón embolado.

19:00.- Entrada de toros y vacas de la ganadería “Benavent”. A continuación concurso de ganaderías con “Hermanos Cali”.

21:45.- Entrada de toros con la ganadería “La Paloma”.

22:00.- Cantada de Havaneras de la rondalla del Grup de Danses Portitxol en la plaza de la Iglesia.

22:00.- Concurso de Paellas en el recinto taurino de la avenida Palmela. La Comissió de Fogueres ofrecerá el arroz. El premio será de 100 euros. A continuación, actuación del grupo Glop Esponja hasta las 3:00 horas.

Martes 18 de junio

19:00.- Entrada de toros y vacas de la ganadería “La Hermandad”. A continuación, concurso de ganaderías con “Els Coves”.

21:30.- Sopar de cabasset en la plaza de la Iglesia.

22:00.- “Un viaje por la música”, actuación musical que repasa los éxitos de todos los tiempos en la plaza de la Iglesia.

23:45.- Entrada de toros y vacas de la ganadería “Benavent”. A continuación desencajonada de 6 toros de la ganadería “Hermanos Cali”.

00:30.- Discomóvil “Fogueres musicón” con DJ Alex Femenía, en el recinto taurino hasta las 3:00 horas.

Miércoles 19 de junio

18:00.- Suelta de carretones y toros hinchables para los niños y niñas

19:00.- Entrada de toros y vacas de la ganadería “Hermanos Cali”. A continuación, concurso de ganaderías con “La Paloma”.

21:45.- Entrada de 20 animales de la gandería “Els Coves”

22:00.- Sopar de cabasset en el recinto taurino.

23:00.- Gran gymkana, para mayores de 18 años, en el recinto taurino. A continuación discomóvil “Fogueres musicón” especial pop rock español mano a mano “La Gavi” y “Toni Bup” hasta las 3:30 horas.

00:00.- Plantà de la Foguera central de la plaza de la Constitución y Foguera infantil a la placeta del Convent, con la colaboración de la Quintà 2024 “A Cabassaes”, penya ”La Melona” y la penya “Tot d’un glop”.

Jueves 20 de junio

7:00.- Desmontaje de cadafales. Hasta las 18 horas.

10.00.- Almuerzo popular para todos los jubilados en el centro Social, ofrecido por la Comissió de Fogueres.

14:00.- Paella gigante para todos los vecinos y vecinas, en el parque Montaner.

19:30.- Gran bingo organizado por la penya “La Melona”, en la plaza de la Iglesia. Habrá servicio de barra.

20:00.- Musical para grandes y pequeños “El Reino del león”, en la plaza de la Constitución.

23:00.- Dansà Popular, en el carrer Nou, con el Grup de Danses Portitxol.

23:30.- “El último tributo”, actuación musical que repasa los éxitos del grupo “El último de la Fila”, a continuación discomóvil hasta las 4:30 horas.

Viernes 21 de junio. Ofrenda de flores

11:00.- Cremà de la foguera del Centre de Día Santa María Betania, en la placeta del Convent y comienzo del pasacalle de la corte de honor, damas y reinas, para visitar las calles engalanadas del Centro Histórico. Durante este pasacalle se realizará la Crema de la Foguera del Asilo Hermanos Cholbi.

19:30.- Ofrenda de flores a Sant Joan en la plaza de la Iglesia, con la confección del tapis a cargo de la penya “La Patxorra”. Itinerario: Thiviers, avenida Juan Carlos I, Cervantes, Avenida Alicante, Ronda Norte, Doctor Borull, Verge del Popul, San Vicent, Sant Joaquim, Ronda Sur, Roques, Sor María Gallard y plaza de la Iglesia.

21:30.- Serenata a las Reinas y Presidentes a cargo de la Tuna de Xàbia. Salida desde la plaza de la Iglesia.

00:00.- Concierto de Macaco, en la plaza de la Constitución. Al acabar discomóvil, hasta las 4:30 horas.

Sábado 22 de junio. Día del 75 aniversario.

9:00.- Despertà infantil desde la plaza de la Iglesia hasta la plaza de la Constitución. Todas aquellas personas que quieran participar deberán llevar su propio instrumento para hacer ruido y recorrer las calles del Centro Histórico.

10:00.- Parque infantil, en la plaza de la Constitución.

11:00.- Pasacalle desde la plaza de la Constitución con las reinas, damas, presidentes y presidentas de los 75 años de fiestas, hasta la plaza de la Constitución. Itinerario: Portal del Clot, Ronda Sur, Príncipe de Asturias, Sant Josep, Mayor, Primicies, Sant Bonaventura y Plaza de la Iglesia // Plaza Marina Alta, Tossal de Baix, Sor Catalina Bas, Santa Llúcia, Sant Josep, En Grenyó, Sant Bonaventura y Plaza de la Iglesia.

12:00.- Misa a Sant Joan en conmemoración del 75 aniversario de les festes de Fogueres de Sant Joan. A continuación, la Tuna de Xàbia rondará a los representantes de los 75 años de Fogueres.

13:30.- Macarronada para los niños y niñas en el parque Montaner.

19:30.- Ofrenda de flores a Sant Joan en la plaza de la Iglesia, con todos los cargos representativos de los 75 años de Fogueres, con la colaboración de la penya “La Patxorra”. Itinerario: Plaza Marina Alta, Príncipe de Asturias, Placeta del Convent, Ronda Sur, Pastores, Mayor, Primicias, Sant Bonaventura y plaza de la Iglesia.

22:00.- Cena conmemorativa 75 aniversario. Con los representantes de los 75 años de Fogueres.

23:50.- Mascletà de colores del 75 aniversario, en la plaza de la Constitución.

00:00.- Actuación de la orquesta “La Tribu” en la plaza de la Constitución, hasta las 4:30 horas.

Domingo 23 de junio. Nit dels focs de Sant Joan

10:00.- Crida a la festa, con petardos, por las calles del centro histórico a cargo de la penya “Fadrins, borratxos i fins”, acompañados por la “Batucam”.

11:30.- Ofrenda de raïm i bacores a Sant Joan, durante el pasacalle tendrá lugar el indulto del ninot de la Foguera central y la Foguera Infantil. Itinerario: Plaza Marina Alta, Príncipe de Asturias, Oms, Nou, Teuleria (pujadeta), final carrer Nou, Sant Doménech, Damià Giner, Verge de la Soledat, Jesús Natzaré, Mayor, Virgen del Pilar, Cups, Sant Bonaventura, En Grenyó, Placeta del Convent (indulto ninot infantil), Oms y plaza de la Constitución (indulto ninot).

19:30.- Cabalgata de carrozas de los cargos representativos del 75 aniversario. Itinerario: Avenida Juan Carlos I, Cervantes, Avenida Alacant, Ronda Norte, Príncipe de Asturias, Placeta del Convent, Doctor Borrull, Avenida de Ondara, Avenida Valencia, Sant Joaquím y Ronda Sur.

23:30.- Tradicional nit dels focs de Sant Joan, declarada fiesta de interés turístico local de la Comunitat Valenciana, organizada por la Comissió de Fogueres y la colaboración de la Quintà 25 aniversari “Molta festa i poc trellat”. A continuación Cremà de la Foguera de Trastos Vells al Raval de Baix, organizado por la penya “El Gerrot”.

A continuación, correfoc “Nit mágica” de Xarxa Teatre, desde el Raval de Baix hasta la plaza de la Constitución. Seguidamente, discomóvil PachanGo! Hasta las 5:00 horas.

Lunes 24 de junio. Día de Sant Joan.

9:30.- Despertà con petardos, por las calles del Centro Histórico, a cargo de la Quintà “La Rebolica”.

10:00.- Misa a Sant Joan, en la plaza de Xàtiva del sector Freginal, al finalizar la misa se ofrecerá chocolate y dulces a todos los asistentes.

10:30.- Pasacalle para recoger a la corte de honor, damas, presidentes y reinas.

12:30.- Solemne misa a Sant Joan en la iglesia parroquial de Sant Bertomeu, con la participación del “Grup Polifònic Ars Nova” y la orquesta del “Centre Artístic Musical de Xàbia”.

Al acabar la misa, mascletà en la plaza de la Constitución. Posteriormente vino de honor al riurau d’Arnauda, ofrecido por el Ayuntamiento de Xàbia.

18:30.- Concentración de la Quintà 2024 “A Cabassaes” en la plaza de la Constitución.

19:00.- Pasacalle de la Quintà 2024, bandas de música y Xarangas, desde la plaza de la Constitución hasta la avenida del Pla. Itinerario: Plaza de la Constitución, Bon Aire, Príncipe de Asturias, Ronda Norte, Avenida Alicante, Avenida Juan Carlos I y Avenida del Pla.

19:30.- Cabalgata de carrozas. Al acabar pasacalle de toda la corte de honor, presidentes, damas y reinas hasta la placeta del Convent. Itinerario: Avenida Juan Carlos I, Cervantes, Avenida de Alicante, Ronda Norte, Príncipe de Asturias, Placeta del Convent, Doctor Borrull, Avenida de Ondara, Avenida Valencia, Sant Joaquim, Ronda Sur.

22:00.- Cremà Foguera Infantil. Previo habrá un pasacalle: Ronda Sur, Ronda Norte, Príncipe de Asturias y Placeta del Convent.

23:00.- Actuación de la orquesta “Titanic”, a la plaza de la Constitución.

00:00.- Castillo Piromusical de fuegos artificiales en la plaza de la Constitución. Acto seguido cremà de la Foguera Central y continuación de la orquesta, hasta las 3:30 horas.