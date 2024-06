Sky líderes: La alcaldesa de Jávea anuncia medidas para un turismo "respetuoso"

El foro Sky líderes celebra el primer encuentro con la alcaldesa de Jávea que avanza la hoja de ruta de los próximos años en la localidad alicantina.

La alcaldesa de Jávea, Rosa Cardona, ha a la anunciado la puesta en marcha de cañones hidráulicos y una inversión en infraestructuras para conectar Jávea con las urbanizaciones y los municipios colindantes. Así lo ha avanzado en la inauguración de la primera jornada del foro Sky Lideres, el nuevo espacio de conversación pública organizado por Doyou Media y ESdiario.

Cardona ha sido la invitada protagonista de la primera edición de este foro celebrado en la azotea del Ateneo Mercantil de Valencia. Al acto ha asistido también la consellera de Infraestructuras y Medio Ambiente, Salomé Pradas. Ha sido copresentado por Benjamín López, director de ESdiario, y Luis Motes, fundador de la agencia de comunicación Doyou Media y presentador del programa de debate El Faro en La 8 Mediterráneo TV.

Cardona es licenciada en Derecho y desde hace más de 20 años que ejerce la abogacía, estando especializada en Disciplina y Gestión Urbanística. A partir de 2018, encabezó la lista para las elecciones municipales de 2019. Tras una legislatura en la oposición, ya en las últimas elecciones de 2023, Cardona logró aumentar la representación del partido en el consistorio y encabeza hasta ahora la coalición que le ha otorgado la mayoría necesaria para proclamarse alcaldesa de Jávea. "Soy madre y nos dedicamos a la agricultura como trabajo familiar que hay que sacar adelante. Ni en mis remotos pensamientos pensaba que iba a acabar en la política", ha rememorado la actual alcaldesa de Jávea matizando que "pero con muchas ganas vengo del mundo privado y se lo que es trabajar de lunes a lunes. Eso es lo que hemos hecho todo este año todo el equipo y yo".

Preguntada por el balance de un año como alcaldesa de Jávea, Cardona ha comenzado por contextualizar el estado en el que se encontró el Ayuntamiento y el episodio que les llevó al cierre de la playa del Arenal nada más arrancar la legislatura. "Eso fue lo mas duro", ha valorado. A partir de ahí -continúa- "nos arremangamos y lo sacamos", pese a no contar con el presupuesto y sin No haber liquidado el que dejó el anterior gobierno municipal. "Y lo conseguimos", ha celebrado. Eso sí, lamenta que como "no había dinero tuve que renunciar a actos importantes en Jávea".

De cara a los próximos años, Cardona ha afirmado que "lo tengo claro". Su hoja de ruta al frente de la administración local se basará en "dos ejes fundamentales". Por un lado, vivienda e infraestructuras. "Jávea está igual que hace 40 años", ha retratado. Denuncia que "es el único municipio que no tiene polígono industrial y por eso el talento joven del pueblo se nos va". por ello ha reivindicado una conexión "con acceso directo al casco urbano. Estamos aislado y tardamos mas de media hora para entrar. En el presupuesto vamos a hacer es un desvío para otro acceso con los municipios colindantes, las urbanizaciones y el casco histórico". "El bozal ahora es un caos", ha apostillado.

Por otro lado, el segundo eje se basa en la protección del medioambiente frente al "problema de la sequía". "En saneamiento hemos acabado en tiempo récord junto con la Conselleria el terciario de la depuradora para poder regar vienes públicos privados y la agricultura". Cardona ha recordado que en Jávea ha llegado a salir agua salada por el grifo del agua corriente debido a "una intromisión marina" con el perjuicio que ello supone, especialmente para la agricultura. Por ello establece este punto como prioridad y urgencia. "Necesitamos filtrar el agua de la depuradora en pozos y ríos porque sino se secará la agricultura de Jávea". También, ante la temporada alta de incendios, ha avanzado que "vamos a instalar cañones hidráulicos para la Granadella, que es un polvorín con falta humedad y no podemos dejar ese riesgo". Recuerda que ya se ha procedido a la limpieza de los barrancos desde el 1 de enero y ha agradecido a la Diputación tener en Jávea el retén porque "en un segundo pueden arder todos los barrancos".

El modelo turístico de Jávea también ha sido uno de los puntos de debate en la jornada de Sky líderes. Al respecto, la alcaldesa de la localidad alicantina ha defendido la desestacionalización del turismo como beneficio de los apartamentos turísticos, así como las nuevas aperturas de comercios locales. No obstante, aboga por un turismo residencial familiar y rechaza el turismo del botellón, el cual "no lo va a tener fácil este verano", ha advertido. "El turismo es nuestro monocultivo, pero pedimos los vecinos respeto" y por ello la alcaldesa ha anunciado medidas como mayor presencia policial y la posibilidad de estudiar una moratoria en las licencias de apartamentos turísticos como han aplicado ya otras ciudades españolas, entre ellas Valencia.

Sky líderes

Sky Líderes ha sido concebido como punto de encuentro y altavoz para difundir el mensaje de los más relevantes líderes de opinión, fomentando el diálogo y la vertebración de la sociedad valenciana a través de sus aportaciones y conocimientos. Va a dar voz a protagonistas relevantes del mundo empresarial, social y político de la Comunidad Valenciana con un enfoque abierto al diálogo, para que lleguen a sus públicos de interés de manera directa y fresca.