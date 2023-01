Once embarcaciones salen de Alicante a dar la vuelta al mundo en la Ocean Race

La regata no solo es una de las más rápidas e intensas sino que tiene como objetivo proteger la salud del océano.

La batalla por The Ocean Race comienza este domingo con la flota lista ya para la primera In-Port Race en Alicante. Once embarcaciones zarpan a las 14:00 horas para dar la Vuelta el Mundo de Vela. Una regata a toda vela que regresa después de cinco años suspendida.

Las regatas In-Port son batallas rápidas e intensas que prueban al máximo las capacidades de manejo del barco de los navegantes. Además de su fin competitivo, la regata persigue objetivos medioambientales. Tal y como explica el presidente del evento, Richard Brisius, "desarrollaremos cada vez más acciones para proteger la salud del océano , reconocer los derechos inherentes del océano y escuchar la voz del océano. Esto nunca cambiará".

En los seis meses de duración pararán en ciudades de los cinco continentes: Cabo Verde, Ciudad del Cabo, Itajaí, Newport, Aarhus, Kiel Fly-by y La Haya. Por lo general, se organizan lo suficientemente cerca de la costa para que los aficionados en las ciudades sede puedan disfrutar de la acción desde tierra firme.

Ganar la salida suele ser la clave para la victoria final. El oficial principal de regatas, Bill O'Hara, ha optado por una salida de través, lo que significa que los barcos partirán con el viento soplando por su costado, a unos 90 grados. “Los IMOCA no están diseñados para maniobras en espacios reducidos, por lo que tiene sentido comenzar de través”, dice O’Hara, ex regatista olímpico por Irlanda.

Los competidores

Con maniobras difíciles de ejecutar en un IMOCA diseñado para el océano, ganar la salida será un aspecto más importante que nunca en esta flota. Va a ser difícil calibrar su aproximación perfecta a la línea de la salida, y nadie ha logrado valorar este aspecto mejor que los expertos en match race. El GUYOT environnement- Team Europe está lleno de talento olímpico. Aparte de que el co-patrón Robert Stanjek es ex campeón mundial de Star, Annie Lush representó a Gran Bretaña en los Juegos de Londres 2012 en match race femenino, y la patrona ganadora de esos Juegos Olímpicos no fue otra que su compañera en el GUYOT, la española Támara Echegoyen.



Si bien Susann Beucke podría ser una novata en la vela oceánica la medallista de plata olímpica de Tokio 2020 en el 49erFX brindará una valiosa experiencia en regatas igualadas para que la regatista alemana la aporte a la tripulación de Kevin Escoffier a bordo del Team Holcim - PRB. Francesca Clapcich, de 11th Hour Racing, también proviene de una experiencia olímpica reciente, ya que representó dos veces a Italia en los Juegos de 2012 y 2016, mientras el patrón Charlie Enright vigila la meteo y el tráfico de los barcos de espectadores durante la regata.



La experiencia en veleros pequeños en el Biotherm de Paul Meilhat, proviene de Damien Seguin, un doble campeón paralímpico francés. El patrón del equipo Malizia, Boris Herrmann, recordará su vida anterior como regatista de 505 (vela ligera) para rememorar las maniobras en espacios reducidos que serán necesarias durante la presalida de la In-Port Race.



La flota VO65 está deseando salir la línea de salida en buena forma. Podemos esperar algunas maniobras agresivas previas al inicio mientras compiten por la posición. Al igual que las tripulaciones de IMOCA, hay varios talentos de talla mundial provenientes de barcos pequeños repartidos por toda la flota de VO65. La regatista olímpica de Tokio 2020 en Laser Radial Magdalena Kwaśna está lista para aportarle su granito de arena al patrón Pablo Arrarte y su Windwhisper Racing Team polaco en el que compiten además el catalán Willy Altadill y el gallego Antonio Cuervas-Mons.



La ex competidora de Laser Radial Tania Elías Calles ha sido cuatro veces representante olímpica de México y se une al patrón Erik Brockmann a bordo del Viva México. El propio Brockmann está bien acostumbrado a la competición cuerpo a cuerpo, ya que ha competido en los mundiales de J/70, así como también como patrón de equipos mexicanos en catamaranes de alta velocidad en la Extreme Sailing Series. Junto a Brockman, navegan Roberto ‘Chuny’ Bermúdez de Castro, su hijo Carlos y un tercer español: Jaime Arbones.



El Ambersail 2 está patroneado por el representante olímpico lituano de Londres 2012, Rokas Milevičius, quien, cuando navegó a bordo del Team Brunel en 2014-15, se convirtió en el primer regatista lituano en participar en The Ocean Race. La experiencia olímpica de Milevičius debería serle de gran utilidad desde la línea de salida. La experiencia olímpica también está arraigada en el equipo de António Fontes, el Mirpuri Foundation Racing Team. Hugo Rocha tiene una medalla de bronce olímpica dene 470 y Diogo Cayolla es tres veces representante de Portugal.



El Team JAJO de los Países Bajos está lleno de juventud, aunque su arma no tan secreta para aportar algo de edad y experiencia es el holandés Bouwe Bekking, ocho veces participante en The Ocean Race. Junto a Bouwe, navega el tripulante canario Simbad Quiroga.



El equipo de Gerwin Jansen, el Austrian Ocean Racing powered by Team Genova, es el menos experimentado de todas las tripulaciones por su juventud. Una salida limpia de Jansen y dejar que los otros equipos cometan errores probablemente sería una buena estrategia para su primera In-Port Race, ya que deben aprovechar su falta de millas en regata.