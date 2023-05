Las espadas en todo lo alto: Comienza la campaña en Alicante

Arranca oficialmente la campaña electoral en Alicante, una plaza decisiva para prever lo que pasará en las elecciones generales

Los partidos han cerrado sus listas de candidatos y ya se preparan para su bombardeo a los medios de comunicación con el objetivo de arañar esos votos que les puede aupar hacia la Casa Consistorial, o bien le pueden obligar a dejarla. Además, la Comunitat Valenciana goza de la atención de toda España. Alicante, Valencia y Castellón y, sobre todo, la Generalitat Valenciana acaparan todas las miradas nacionales con los comicios previsibles en la Comunidad de Madrid y en Andalucía, donde se postulan los Populares para seguir gobernando. No hay más que ver las numerosas visitas de los líderes, ministros y secretarios generales de diferentes partidos a la Comunidad Valenciana.

El PP cree en las encuestas, Barcala y Mazón se postulan para ganar las elecciones

El candidato a la reelección, Luis Barcala, inició este jueves la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas del próximo día 28 con la tradicional pegada de carteles y el despliegue de una gran pancarta en la sede electoral junto al presidente provincial del PP, Toni Pérez, y los miembros de la candidatura. Barcala resalta la importancia de mantener las más altas cotas de ilusión y compromiso para alcanzar la mayoría de apoyos necesarios: “que Alicante siga avanzando en el proceso de transformación urbana puesto en marcha para impulsar una ciudad moderna, amable y sostenible, que ya está de moda y que se proyecta a todo el mundo".

El PSOE de Ana Barceló se refugia en el ‘socialismo’

Ana Barceló es una experimentada política que ha vivido desde triunfos electorales masivos en el Consell, como situaciones de mucha tensión en la pandemia del Covid 19, pues ella ostentaba el cargo de Consellera de Sanitat. Como ‘buena socialista’, Barceló está consiguiendo otorgar a la candidatura de Alicante esa dosis de socialismo que tanta falta le hacía al partido en la ciudad.

Deporte, tercera edad, gastronomía, cultura, educación son algunos de los pilares de la candidatura. Impulsar una oficina para asesorar en materia de comunidades energéticas, apostar por el Plan Edificant y desbloquear la situación en Alicante, la propuesta de la construcción de una ambiciosa ciudad deportiva y la organización de un museo-taller de Hogueras son los proyectos centrales sobre los que giran las ideas socialistas para la ciudad de Alicante.

Ciudadanos aspira a estar en el Ayuntamiento

El actual concejal de Urbanismo, Adrián Santos, aspira a ser una pieza fundamental que desbloquee una situación hipotética pero muy posible: la coalición con PP para conseguir la mayoría absoluta.

Para el candidato de Ciudadanos no pasa desapercibido el modus operandi por el que la mayoría de partidos están apostando, los independientes. De hecho, Cs Alicante va a las elecciones con la lista más independiente de todas.

Compromis confía en Aitana Mas y Joan Baldoví para ‘salvar’ las elecciones

Rafa Mas, el candidato a la alcaldía de Alicante por Compromís, es un chico“de barrio”. Así es como se define él en su vídeo de presentación, buscando una “Alicante verde, justa y orgullosa con un gobierno responsable que gobierne con la gente y no de espaldas a la gente”.

Lo primero que ha hecho en campaña electoral, a parte de la tradicional pegada de carteles que se realizó en la Plaza 25 de mayo junto a Aitana Mas y Joan Baldoví, es abrirse una sección en sus redes sociales llamada ‘Desmontando bulos de Barcala’, en la que tira dardos envenenados al candidato popular criticando la estrategia de anunciar anteproyectos que “nunca se llevarán a cabo” y que “siempre anuncia antes en las elecciones”.

UE-EU y VOX, desconocidos pero decisivos

Tanto Manolo Copé (UE-EU), como Carmen Robledillo (VOX), saben que no van a ser ni alcalde, ni alcaldesa. Así lo reflejan las encuestas. No obstante, se dan varias situaciones posibles en las que sus acciones sean decisivas para la formación del gobierno municipal. La primera hipótesis es la de que el Partido Popular necesite un socio de gobierno para alcanzar la mayoría absoluta y que, con los votos de Ciudadanos, no les alcance. Vox tendría en su mano desbloquear la situación y entrar en el Ayuntamiento.

La segunda hipótesis pone a Barceló como alcaldesa, sumando los votos de Compromís y de la coalición entre Unides Podem y Esquerra Unida (UE-EU), alcanzando así la mayoría y formando un botànic ‘a la alicantina’.