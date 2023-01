El Benidorm Fest comienza con accidente y ambulancia: “me he caído de boca”

La cantante Rakky Ripper que interpreta el tema ‘Tracción’ tuvo que ser atendida por una ambulancia tras un accidente en el ensayo y tendrá que cambiar la puesta en escena

El Benidorm Fest, que vivirá sus semifinales este martes y jueves y la gran final el sábado, ha comenzado sus ensayos con un percance con ambulancia de por medio. En concreto, la cantante Rakky Ripper que defiende el tema ‘Tracción’ tuvo que ser atendida de urgencia tras sufrir un accidente durante su primer ensayo individual en el escenario que acogerá las galas en el Palau d’Esports l'Illa de Benidorm.

La cantante se tropezó en el escenario y tuvo que ser atendida por los servicios de urgencia de una ambulancia, pero pese a ello no sufrió lesiones graves y horas después pudo asistir a la alfombra naranja del festival, que se celebró en el Benidorm Palace.

"Me he caído de boca delante de Mónica Naranjo, qué vergüenza. No está bien tirarse desde la altura encima de un escenario. Lo hemos cambiado porque pensábamos que no era tanta altura", explicó Rakky Ripper sobre el accidente, revelando que “tengo todo el muslo morado, pero por suerte no se va a ver con el look que llevaré”.

Eso sí, el accidente ha obligado a cambiar la puesta en escena. "No puedo comentar nada más sobre el accidente porque podría desvelar detalles importantes de mi actuación", expresó Rakky Ripper entre risas. "Me he caído porque estaba traccionando muy fuerte", continuó entre bromas.