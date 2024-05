La no ampliación del Aeropuerto desecharía más de 14 000 puestos de trabajo

La Cámara de Comercio de Alicante, junto al Consell, presentan el ‘Estudio del impacto económico de la necesidad de la segunda pista del Aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández’

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, han presentado el ‘Estudio del impacto económico de la necesidad de la segunda pista del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández’ elaborado por el gabinete de estudios de la entidad cameral alicantina.

El informe realizado por los técnicos de la Cámara de Alicante sigue la metodología input-output y las previsiones elaboradas del tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Alicante- Elche para el período entre 2024 y 2030 se ajustan en mayor medida a la evolución real del tráfico en los últimos años y a la proyección internacional de Alicante como destino turístico.

En este sentido, la evolución creciente del tráfico de pasajeros de la última década, incluso a pesar de la pandemia, ha puesto claramente de manifiesto que se han superado todas las previsiones realizadas por los informes oficiales -planes directores y DORA 2022-2026- en base a las instalaciones actuales. El informe concluye que en la actualidad, el aeropuerto está cerca de los niveles de saturación ya que las cifras de tráfico de pasajeros previstas para 2026 se han superado en 2023.

Con la no ampliación del Aeropuerto se dejarían de ingresar 920 millones al año

En el informe, se ha contemplado tres escenarios: Al alza, optimista y moderado. En el escenario moderado, el tráfico en riesgo promedio entre 2024 y 2030 sería de 2 millones de pasajeros al año. Mazón argumenta con este y otros datos que este informe no tiene que ver con ninguna postura política: "Esto no tiene que ver con nada que no sea el rigor. Los resultados hablan por si solos. Este informe es concluyente, es un aval técnico , sin sesgos solo datos. Sin proclamas ni partidismos"

Este tráfico de pasajeros en riesgo se traduce en una predicción de 920 millones de euros al año que se generarían, de 2024 a 2030, si existiese esa segunda pista. A estos datos los acompaña el de empleo en riesgo: 14.765 puestos de trabajo al año.

Evolución prevista del tráfico de pasajeros 2024-2030. Fuente: Cámara de Comercio Alicante

Por otro lado, el presidente de Cámara Alicante, Carlos Baño, ha destacado en este sentido “con las nuevas previsiones de tráfico y la tendencia al alza, la capacidad de crecimiento del aeropuerto se superará en 2026 con cerca de 20 millones de pasajeros. En enero se alcanzó la cifra más alta de toda su historia para un mes de enero, 956.981 pasajeros, y el dato correspondiente al mes de marzo, 1.266.526 pasajeros, es el más alto de la serie histórica”. Baño ha afirmado “la realidad del aeropuerto es que desde octubre de 2023 está creciendo a un ritmo mayor de lo previsto, recuperando el tráfico con el Reino Unido y Argelia, lo que justifica en mayor medida la necesidad de acometer cuanto antes esta infraestructura”.

Es el cuarto aeropuerto de España con mayor trafico de pasajeros en compañías low-cost

Los datos avalan que el turismo es un bastión económico de la provincia, teniendo como focos principales el turismo de golf o la realización de acontecimientos deportivos y culturales internacionales. Por otra parte, en la provincia viven aproximadamente 400.000 extranjeros, siendo la mayoría de Reino Unido.

El informe aprovecha para comparar el Aeropuerto de Alicante-Elche-Miguel Hernández con el Aeropuerto de Málaga quien hace 7 años construyó la segunda pista de su aeropuerto, teniendo datos más bajos que en la actualidad el aeropuerto de la Costa Blanca. Además, la Cámara de Comercio advierte que ya se contemplaba la expansión del aeropuerto y la necesidad de ampliarlo en el documento de regulación aeroportuaria.