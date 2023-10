Caos urbanístico en Alcoy: multas, obras ilegales y colapso del tráfico

La localidad vive una semana caótica por unas obras improvisadas que colapsan el tráfico e impiden el acceso a Alcoy, a lo que se suma las multas por una peatonalización ilegal del PSOE.

La localidad alicantina de Alcoy está inmersa en un caos urbanístico. Los vecinos no pueden circular por el centro urbano debido a la peatonalización y deben asumir las multas declaradas ilegales mientras acceder a la ciudad se convierte en una odisea como consecuencia de unas nuevas obras que colapsan el tráfico.

La peatonalización del centro urbano que llevó a cabo el Ayuntamiento de Alcoy dentro del plan para poner en marcha la ordenanza de bajas emisiones llevó a la crispación de los residentes. Los vecinos entrevistados por Información no se negaban a la peatonalización, pero denuncian que "no fue consensuada", consideran que "no está bien hecha" y acusan al gobierno municipal del socialista Toni Francés de "engañar a los coches con señales pequeñas para que paguen 80 euros de multa".

La peatonalización fue declarada ilegal por el TSJ, que condenó al Ayuntamiento a pagar las costas. Pese a ello, el consistorio continúa penalizando las infracciones aunque no las cobra. Las quejas vienen motivadas porque el Ayuntamiento se niega a devolver las sanciones anteriores al fallo del TSJ, es decir, que el aquellos vecinos que fueron multados desde marzo de 2021 hasta el pasado mes de septiembre no pueden recurrir la multa. El Ayuntamiento se desentiende de las sanciones interpuestas durante más de un año por su obra ilegal.

Por si fuera poco, esta semana se ha vuelto casi imposible entrar a Alcoy ya que la vía de acceso ha quedado completamente colapsada a raíz de unas nuevas obras que han obligado a desviar la circulación. La construcción de una rotonda en el acceso Norte ha obligado a desviar al acceso a la ciudad, además de la entrada y salida del polígono.

Las calles de la ciudad han quedado como "un circuito" de F1"urbano". "Así tenemos las calles", ha lamentado Julian Albero, que comparte un vídeo que se comparte en redes sociales.

Con el objetivo de construir una nueva rotonda "que impulsará la movilidad sostenible" cientos de coches quedan atrapados como muestran las imágenes compartidas por el Partido Popular de Alcoy, que acusa al Gobierno municipal de "no informar y no planificar el tráfico".