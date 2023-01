El Consell estudia medidas legales contra el Gobierno por el Tajo-Segura

La vicepresidenta Aitana Mas interpreta el informe del Consejo de Estado como un "elemento de fuerza" y exige al Gobierno que "lo tenga en consideración".

La Presidencia de la Generalitat se reúne este viernes de urgencia con la Conselleria de Transición ecológica para evaluar posibles acciones judiciales contra el Gobierno tras el informe del Consejo de Estado que da vía libre al Ministerio con el recorte del trasvase Tajo-Segura que pone en peligro el consumo humano del agua y la agricultura del sur de Alicante.

El dictamen apunta a una falta de coordinación en el proyecto del Ministerio e incide en la necesidad de una revisión anual del caudal ecológico del río a través de criterios técnicos, como solicitaba la Generalitat. Además señala una falta de transparencia en la votación del Consejo del Agua, donde cabe recordar que el acuerdo inicial apoyado por las Comunidades Autónomas no contemplaba la reducción del caudal para después incorporarse in extremis en la última versión del acuerdo. Desde el Consell se interpreta el informe como "un elemento de fuerza" para exigir al Gobierno que se contemplen estos aspectos.

Pese a las valoraciones, el informe da la razón al Gobierno y le permite vía libre para sacar adelante el decreto que será aprobado el próximo martes en el Congreso. Contrarreloj a escasos días de su aprobación, la vicepresidenta Aitana Mas adelanta que la Generalitat estudia, por un lado, "la vía judicial" y, por otro, continuar "apelando al diálogo".

Para Mas, "este informe no hace otra cosa que avalar la posición de la Generalitat" por lo que "exigimos al Gobierno del Estado que, de acuerdo con el informe, lo tenga evidentemente en cuenta y revise las decisiones que iba a tomar el proximos dias".

La también portavoz del Consell Aitana Mas ha incidido en que no sólo se trata del trasvase Tajo-Segura del que depende la agricultura del sur de Alicante, sino de "nuestra soberanía hidrológica para los próximos años". "¿Cuál es el pan del Ministerio para abastecer a las comarcas alicantinas?", pregunta la vicepresidenta.

La Generalitat prefiere el diálogo a la confrontación con el Gobierno, pero la vicepresidenta denuncia que "no se está dialogando" y no entiende "que en la política no haya una salida a una acción que no pase por el diálogo".

Teniendo en cuenta la falta de tiempo y el caso omiso del Gobierno, Mas avanza que la Generalitat se reúne para estudiar "la estrategia desde la máxima contundencia", incluyendo el estudio de "acciones que podemos realizar judicialmente en los próximos días". "Es un problema serio como para que tengamos una respuesta del Gobierno", ha concluido la vicepresidenta.