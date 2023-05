Pastor apuesta por industrializar Alcoy, bajar el IBI y más viviendas sociales

El candidato del PP en Alcoy critica que "hacer balance del Gobierno de Francés es fácil porque no ha hecho nada" y promete un cambio para la ciudad.

El candidato del PP en Alcoy, Carlos Pastor, se ha comprometido a rebajar el IBI en esta ciudad, una de las diez con más presión fiscal de toda España, ampliar el Hospital de la Virgen y reformar los centros educativos que ha prometió Ximo Puig, pero donde todavía "no se ha puesto ni un ladrillo".

Así lo ha comprometido en el mitin en la Avenida de la Hispanidad en Alcoy, justo un día después de la visita de Ximo Puig. Pastor, arropado por el presidente de la Diputación de Alicante y candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, se ha mostrado "emocionado" por "el cambio que pide la ciudadanía". El candidato municipal ha criticado que es "fácil hacer balance de la gestión del alcalde Toni Francés porque no ha hecho prácticamente nada en 12 años y le envía un mensaje: "su tiempo se ha acabado ya".

En materia de educación, Carlos Pastor ha reprochado al alcalde que haya "sido incapaz de sacar adelante los proyectos que lleva legislatura tra legislatura prometiendo como la reforma de los institutos". "Podríamos hacer cientos de centros educativos con los millones prometidos por Ximo Puig y no han puesto ni un ladrillo".

Del mismo modo, ha señalado que llevan "12 años hablando de la ampliación del hospital Virgen de Los Lirios sin poner un nuevo ladrillo. Puig prometió nuevos millones de euros. Nada de nada" lo que ha valorado como "una vergüenza y es inadmisible".

Además, Pastor ha cargado contra la peatonalización y los carriles bici que "no han tenido en cuenta a los vecinos". "Lo único que hace es empeorar las condiciones del centro histórico con la peatonalización que no tiene ningún sentido desviando el tráfico por calles estrechas que no pueden soportar el tráfico. Los coches no desaparecen por cortar calles señor Francés, pasan por ortos sitios", le ha indicado al alcalde. No es la única "chapuza" en palabras del candidato popular, quien critica que no "escucha a nadie y los carriles bici crean más perjuicios que beneficios".

En vivienda, Pastor ha recordado que el Ayuntamiento dispone de suelo para hacer viviendas sociales. "Como no sabe trabajar en eso, el PP lo hará y dará viviendas de alquiler a los jóvenes solucionando el problema en Alcoy y Carlos Mazón en toda la Comunidad".

También ha reivindicado un plan para reactivar el comercio y "conseguir que vuelvan las cadenas porque es fundamental, es economía, alegría y riqueza para la ciudad", así como promover la industrialización de Alcoy. "en 12 años de Toni Francés ha hecho 0 metros de suelo industrial. Tiene los polígonos medio abandonados", ha lamentado.

Asimismo, se ha comprometido con la baja a de impuestos, alineado Con Mazón en Diputación de Alicante, asegura que el PP rebajará "progresivamente el recargo de IBI que en Alcoy está en el 100%". "El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadano no de unos políticos incompetentes que no sabemos qué hacen con nuestros impuestos porque resultados ninguno".