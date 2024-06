La plaza de toros y el museo taurino abren sus puertas al público general

Las visitas con audioguía estarán disponibles de lunes a sábado, desde las 10:00 hasta las 18:00 horas, durante todo el año, en cinco idiomas diferentes.

Tras la buena acogida que tuvo durante el primer semestre “La Plaza Alicante Tour”, con rutas a la plaza de toros y al museo taurino que cuentan con un gran número de visitantes, se ha decidido ampliar la propuesta y extenderla al público en general. Se trata de visitas con audioguía que estarán disponibles de lunes a sábado, desde las 10:00 hasta las 18:00 horas, durante todo el año. Asimismo, y con el fin de hacer el recorrido apto para cualquier visitante, independientemente de su procedencia, se han habilitado cinco idiomas diferentes.

Eventos Marenostrum, actual empresa concesionaria de la plaza de toros de Alicante, y su aliado, Toroshopping, líder en gestión turística de plazas de toros, con el apoyo del Ayuntamiento de Alicante, a través de Alicante City & Beach, asumen el servicio de gestión de esta esta acción. El objetivo es dotar a Alicante de una nueva atracción cultural, turística y patrimonial, que muestre la riqueza arquitectónica de la Plaza de Toros de Alicante a través de la visita a su interior, con las explicaciones adecuadas en la lengua materna, lo que se presenta como una auténtica experiencia cultural que atrae a turistas de todo el mundo.

De hecho, el tour comenzó en octubre de 2023 y, hasta el 14 de abril de este mismo año, se han registrado unas excelentes cifras superando los 15.300 visitantes de más de 90 países. En su mayoría, son europeos, de procedencia polaca, inglesa, alemana, francesa y holandesa, principalmente, quienes, en su paso por la provincia, no quisieron perderse la oportunidad de hacer el recorrido de la visita. Hasta ahora los meses de más afluencia han sido marzo, febrero, abril, y mayo, con más de 2.700 visitantes.

En esta ocasión, son varias las novedades que se incluyen, como elementos de tecnología y servicios, que mejoran la oferta. Por un lado, hay que destacar el propio recorrido, que permite visitar la capilla, los toriles y corrales, o el ruedo, espacios normalmente inaccesibles al público. Y, por otro lado, las experiencias de realidad virtual 360º que permiten sobrevolar la plaza de toros, hacer el recorrido de un toro que sale al ruedo, y experimentar lo que es torear en el campo.

Además, se incluyen audioguías, disponibles en cinco idiomas (castellano, inglés, polaco, francés y alemán), que aumentará próximamente también con el italiano, así como una página web disponible en esas mismas lenguas, con una plataforma de venta de entradas de actividades vinculada con los portales de los grandes tour operadores. De este modo, todos los agentes del sector turístico (hoteles, guías, agencias de viajes, etc.) pueden realizar directamente sus reservas. Por el momento, el índice de satisfacción es enorme, con una puntuación del tour de 4,7 sobre 5 en el portal de actividades turísticas Get Your Guide, o 5/5 en Trip Advisor.

La Plaza Alicante Tour cuenta con visitas más personalizadas, para grupos e individuales, con su propio guía, además de visitas combinadas con una experiencia gastronómica en el Mercado o en la propia plaza, o una visita al castillo de Santa Bárbara.

Recorrido de las visitas

El tour arranca en la Puerta Grande, donde se introduce al visitante con la historia de la Plaza y algunos de los toreros más importantes que han salido por ella. Se accede entonces por el pasillo principal a los Tendidos, para descubrir la plaza por dentro, en una vista circular, donde se explica la arquitectura de la misma, antes de volver al Pasillo Central para descubrir algunos de los rincones más secretos como son: la Capilla, la Enfermería, la Puerta de cuadrillas, y los Toriles y Corrales. Para terminar este recorrido, los visitantes suben a la primera andanada para no perderse la vista panorámica del castillo de Santa Bárbara, y visitar los palcos y la presidencia. Como colofón, se accede al Museo Taurino donde se ubican las experiencias virtuales y se cierra el tour con la salida al mismísimo ruedo donde los visitantes pueden probar sus dotes como torero con un capote o una muleta.