Finestrat cumple dos años sin Iglesia

El alcalde, Juanfran Pérez Llorca, lamenta la falta de respuesta desde el Obispado de Orihuela para terminar las obras de la parroquia de Sant Bertomeu, por lo que lleva dos años cerrada.

“A mí me parece tremendamente indignante lo que está haciendo el Obispado con el pueblo de Finestrat. Llevamos más de 2 años con la iglesia cerrada. Ya no podemos más”. Así se pronunció el alcalde, Juanfran Pérez Llorca, ante la falta de respuesta desde el Obispado de Orihuela para terminar las obras de la iglesia parroquial de Sant Bertomeu.

"En todo este tiempo desde el Ayuntamiento hemos buscado fórmulas de colaboración como iniciar trabajos aportando el 90% de las obras, intentar firmar convenios de colaboración económica e incluso proponer que nos cedan la titularidad del inmueble para asumir desde el Ayuntamiento el 100% de la rehabilitacióne, afirma el alcalde.

Todo empezó hace 2 años. Una empresa contratada por el Obispado de Orihuela-Alicante inicia las obras de rehabilitación de la cúpula y el techo del templo. Las lluvias de las primeras semanas de mayo de 2022 provocaron varios derrumbamientos de parte del techo y de la bóveda.

“Ha pasado todo este tiempo sin apenas noticias del Obispado y con la iglesia cerrada. Ya no podemos esperar más”. Es un desprecio claro hacia todos los vecinos. Es muy triste no poder despedir a tus vecinos en la iglesia de tu localidad. Así que en los próximos plenos vamos a instar a declarar la ruina del edificio. Daremos un plazo al Obispado para que ejecute las obras. Si no lo hace, las ejecutará el Ayuntamiento a coste del propio Obispado”.