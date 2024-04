Llega el taller que impulsa la industria cinematográfica

Con la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante dio comienzo la octava edición de los talleres formativos audiovisuales de 'Un mar de cine'. El certamen para la promoción de la industria cinematográfica en Alicante, promovido por David Seva, comenzó con la presentación en el Tossal Lab de las distintas actividades cinematográficas como 'Iniciación al videoclip', 'Videoclip cinematográfico y su aplicación a redes sociales', además de uno de 'Cine y Rodaje'. El acto de presentación del programa contó con la presencia de la concejal de Empleo y Fomento y responsable de la Agencia Local de Desarrollo 'Impulsalicante', Mari Carmen de España, quien agradeció al director de estas jornadas, David Seva, "su esfuerzo y el trabajo para impulsar la industria audiovisual y el cine en Alicante, con la colaboración del Ayuntamiento de Alicante a través de la Agencia Local de Desarrollo a todas las acciones que se lleven a cabo para ofrecer nuevas oportunidades a los creadores alicantinos y generar un ecosistema audiovisual y cinematográfico muy potente en la ciudad". Crear productos audiovisuales David Seva explicó que "su objetivo es acercar a la ciudadanía de la provincia de Alicante mediante sesiones formativas programadas, donde se podrá descubrir el modo de idear y crear productos audiovisuales en todos sus formatos. 'Un mar de cine' cuenta con la colaboración de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante, que cuenta además con la colaboración de la Diputación Provincial de Alicante y Coca Cola. Este lunes 22 se realizará en el Tossal Lab un taller sobre "Iniciación al videoclip" impartido por Julie-estel soard y Noelia Fluxá, directoras y productoras de Juno Media, una productora audiovisual y cinematográfica de la provincia de Alicante. El proyecto consiste en la realización de un taller que favorece a personas sin experiencia previa, que no disponen de grandes recursos, pero tienen inquietudes creativas y quieren empezar a experimentar con el audiovisual y la grabación autodidacta. Este martes 23 y el miércoles 24 en el Tossal Lab, Julie -Estel Soard y Noelia Fluxá realizarán unos talleres sobre 'Videoclip cinematográfico y su aplicación a redes sociales' donde se pondrá en práctica los 4 pasos de la producción de videoclips cinematográficos y su distribución por festivales para este formato y como preparar las píldoras (reels, storys, etc) para redes sociales. Aprender técnicas de animación Este jueves 25 y el viernes 26 en el Centro de emprendedores se aprenderán las distintas técnicas de animación, como principalmente la 'Pixelación' y 'Stopmotion' para poder crear movimiento a través de la manipulación de objetos materiales o personas, y aprender a emplear su smartphone para plasmarlo de forma fácil y creativa, impartido por Francisco Poveda, especializado en la producción audiovisual de animación e ilustradores, además de ser profesor de animación y montaje cinematográfico en la Universidad Miguel Hernández. Todas las actividades están dirigidas hacia un público genérico con intereses por lo audiovisual, a pesar de que su público potencial se centre en alumnos del grado superior de Arte, en Universitarios o profesionales del sector (guionistas, productores, técnicos audiovisuales, etc.), hasta nuevos emprendedores que, gracias a los talleres formativos, podrán conocer de primera mano las nuevas tecnologías desde un punto de vista creativo.